BTS唱主題曲　坂口健太郎首部主演日劇登大銀幕

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此外，電影主題曲《Film out》由日劇主題曲之王「back number」為電影量身打造，延續日劇找來紅遍全球的人氣韓團「BTS 防彈少年團」獻唱，更創下防彈少年團日文歌曲MV觀看次數最快突破1億次的紀錄，不論卡司、故事劇情還是主題曲，都相當有看頭。
坂口健太郎飾演存在於「現在」的刑警「三枝健人」，他在日劇中展現出聰明的一面，這次在電影中還能看見精彩動作戲碼，至今帶給觀眾的印象較為靜態的坂口健太郎，是第一次在毫無替身的情況下正式挑戰動作戲：「在試裝時導演對我說『這次要讓坂口渾身是血』（笑）。劇本也只有寫『和小嘍囉戰鬥的健人』，動作戲的部分沒有詳細地描寫，所以不是超級英雄的健人，就算挨揍後受傷、傷痕累累也要站起來，為了將疼痛的感覺表現出來，我很努力地練習。在北九州進行外景拍攝時，也練習了好幾次從天橋上跳下來，我心想『竟然叫我做這種事啊！』有很多不得了的體驗（笑）。」
這次在電影《劇場版信號長期未解決事件搜查班》中，充滿魄力的動作戲可說是最大看點，對此，坂口健太郎也分享了拍攝時的祕辛：「這次的主題是希望能讓觀眾覺得真的有打到、可以傳達痛楚的動作戲。在拍攝時雖然沒有真的打，但是為了了解實際的衝擊感與疼痛感，我特別請對方直接揍我，才能將那份痛楚表現出來。」導演橋本一也很有自信地表示，這是能夠讓坂口健太郎成為動作派巨星的作品。
《劇場版信號長期未解決事件搜查班》故事發生在2021年東京，某位政府高官的座車突然在高速公路上暴衝，導致車上的司機與政府高官身亡。隸屬警視廳長期未解決事件搜查班的三枝建人（坂口健太郎飾）等人，懷疑這場意外是人為設計造成。其實在2009年，東京就發生過政府官員相繼因車禍死亡的意外，刑警大山剛志（北村一輝飾）懷疑這一連串事件另有陰謀。23點23分，不可能聯繫上的無線電再次響了起來，存在於「現在」的三枝與「過去」的大山，再次跨越時空攜手展開調查...。
《劇場版信號長期未解決事件搜查班》將於12月24日全台上映。（編輯：楊穎軒）