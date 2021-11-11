防疫旅館查詢2.0版上線　新北市春節前一房難求

距離農曆新年日子不遠，春節期間預估將有大量國人返台，讓防疫旅館量能開始吃緊，交通部日前推動「防疫旅館查詢平台2.0版」，今（11）日傍晚5點正式上線，該平台可查詢12月25日至明年1月31日期間，各縣市防疫旅館空房的狀況。沒想到一上線，新北市在該期間全部防疫旅館都都滿房，其他多縣市空房數量也都相當少。
記者彭夢竺／台北報導
2021-11-11 20:00:21｜2021-11-11 20:03:54
觀光局因應春節高峰期的防疫需求，建置「防疫旅宿查詢平台2.0版」公布各地方政府防疫旅宿可訂房情形資訊，彙整防疫旅宿空房情形，可查詢12月25日至1月31日的空房狀況，分為「已滿房（紅色）」、「近滿房（黃色）」以及「有空房（綠色）」3種狀態，民眾若是點選「近滿房」或是「有空房」的項目，網頁就會自動跳出聯絡窗口，讓民眾可以訂房與諮詢。
該平台於今日傍晚5點上線，可以看見基隆市12月30日至明年1月20日都是近滿房狀況；台北市明年1月6日至1月16日都是近滿房情況；新北市則全都是已滿房狀況；桃園市12月28日至30日及明年1月18日至20日是近滿房；台中市12月25日至明年1月18日都是近滿房的狀況；高雄市則是1月1、13、14、16至19、24、27至31日近滿房，其餘時段有空房。
至於外島各縣市狀況，連江縣明年1月1日至31日已滿房；金門縣全部時段都還有空房。提醒想要訂防疫旅館的民眾，「防疫旅宿查詢平台2.0版」平台每天下午5點更新，可以即時上網掌握最新的空房狀況。