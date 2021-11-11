台南2021年吸引共385億投資 與高雄產業鏈串聯1加1大於2

台積電 (9) 日證實將在高雄設廠，預期將與南科串聯，形成一完整科技廊帶，對此台南市政府表示樂觀其成。市長黃偉哲指出，這顯示南台灣科技產業區在全球的地位越發重要，隨著各指標公司持續進駐，南台灣未來發展可期，台南及高雄的產業鏈串接後，相信將可發揮 1+1 大於 2 的效益。

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台南市政府表示，台南市今年共新增 282 家投資案，吸引 385 億元投資額，創造 1108 億元產值，帶來 15264 個就業機會，包括 Garmin 、心忠電業、南紡二期、聲寶台南廠等皆在今年完工啟用。此外，三井 Outlet 進駐開幕在即、原東帝士舊址「南山台南廣場」重啟開發等案均受矚目，也為台南帶來豐富就業機會。

台南市政府指出， Garmin 在樹谷園區設廠需要大量人才，台南市政府 8-9 月總共辦理 5 場徵才活動，加上各就業服務站媒合服務，媒合逾 800 位民眾覓得新職。另一重大投資案三井 Outlet 明 (111) 年即將開幕營業，台南市政府在 7 月中旬陸續協助三井 Outlet 品牌廠商徵才， 11/19 也將辦理人才招募，預計釋出 600 個職缺。

台南市就業市場發展蓬勃，今年上半年失業率 3.9% ，在六都當中與台中並列最低，更低於全國的 3.93% 。今年 1 至 10 月台南市政府共舉辦 3 場大型及 1 場中型博覽會，媒合了 352 家廠商、提供 18773 個就業機會，總計逾 3550 人次參加求職，平均初媒率逾 54%

在未來產業發展部分，台南今年 9 月與工研院共同宣布啟動「化合物半導體產業 - 南方雨林計畫」，展開第三代半導體的實驗研究佈局，推動沙崙成為下一個世代的半導體研發重鎮，以南科、沙崙雙引擎，帶動台南地區的快速發展。至於

觀光產業部分，台南知名觀光區域安平，先有亞果遊艇集團前進安平港投資開發國際遊艇城，今年 9 月臺灣港務公司再與三地集團南仁湖公司簽署「安平港水岸複合觀光遊憩區」百億投資契約，規劃打造全台規模最大濱海綜合度假城，提升安平港的國際能見度，更將為地方帶來許多就業機會，注入城市發展新動能。