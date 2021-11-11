長髮就是飯局妹？黃捷、許淑華要賴士葆道歉：什麼年代了
衛福部長陳時中未戴口罩喝酒唱歌的影片昨（10）日在網路瘋傳，隨後陳時中也澄清影片是拍攝於去（2020）年6月15日，當時並未處於三級防疫警戒。而影片中有出現幾位長髮女子，立委賴士葆評論此事時表示，「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，一語惹來女性議員許淑華與黃捷批評，怒轟「都什麼時代了」，認為賴士葆欠缺女性意識，應該公開道歉。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 21:25:35｜2021-11-11 21:30:38
許淑華在臉書發文表示，「『頭髮那麼長應該是飯局妹』這種發言，極度缺乏性別意識！現在是什麼年代了？憑什麼女性留著一頭秀髮就要被說是飯局妹？」批評賴士葆帶有嚴重的刻板印象、性別歧視，「這樣帶壞台灣性別平等教育的發言，是一個國會立委該有的水準嗎？」許淑華最後嚴正要求，「賴士葆為自己對女性的嚴重歧視發言公開道歉！」
而黃捷也在臉書發文表示，「賴士葆應該跟全台灣長頭髮的民眾道歉！」更火大痛批「這是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為，都什麼時代了，還有人用頭髮長短來對一個人品頭論足？賴士葆委員是活在石器時代嗎？」黃捷最後更對國民黨主席朱立倫喊話，「請朱立倫主席好好管一下貴黨委員的發言，不要動不動就性別歧視、髮型歧視、職業歧視，協助他們盡速融入二十一世紀的多元社會。」
而賴士葆個人臉書的貼文底下也有不滿網友湧入留言，「請問賴士葆有老婆、姊妹、女兒嗎？頭髮長嗎？」、「都什麼年代了還把女性物化，長髪女礙到你了嗎」、「希望你們國民黨的都理光頭喔」。（編輯：倪浩軒）