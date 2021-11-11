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「長髮飯局妹」說挨批　賴士葆反擊：有心人士模糊焦點

▲立委賴士葆評論陳時中影片時，一句「頭髮這麼長應該就是飯局妹」引來批評，賴士葆則反擊是有心人士故意模糊焦點。（圖／記者呂炯昌攝）
▲立委賴士葆評論陳時中影片時，一句「頭髮這麼長應該就是飯局妹」引來批評，賴士葆則反擊是有心人士故意模糊焦點。（圖／記者呂炯昌攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 22:18:01

衛福部長陳時中未戴口罩喝酒唱歌的影片昨（10）日在網路瘋傳，隨後陳時中也澄清影片是拍攝於去（2020）年6月15日，當時並未處於三級防疫警戒。而影片中有出現幾位長髮女子，立委賴士葆評論此事時表示，「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，一語惹來外界批評。對此，賴士葆反擊表示，「有心人士為了替陳時中解圍，故意模糊焦點」。

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對於賴士葆的「長髮飯局妹」說，女性議員許淑華和黃捷等人皆重砲抨擊，直呼「都什麼時代了，還有人用頭髮長短來對一個人品頭論足？」黃捷更痛批賴士葆，「這是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為」。

▲賴士葆立委評論陳時中影片時，一句「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，引來女性議員許淑華和黃捷批評。（圖／翻攝自黃捷、許淑華臉書）
▲賴士葆立委評論陳時中影片時，一句「頭髮這麼長應該就是飯局妹」，引來女性議員許淑華和黃捷批評。（圖／翻攝自黃捷、許淑華臉書）
而賴士葆最新在臉書發文反擊，強調「本人一向尊重女性，從未對女性有物化或不尊重的言論，包括今天早上接受採訪的內容都可受公評。」對於飯局妹的說法，賴士葆解釋「這些都是引用其他媒體已講過的內容」，並反擊「有心人士為了替陳時中解圍，故意模糊焦點，過度延伸扭曲本人談話變成泛指所有的長髮女性就是飯局妹，這是惡意栽贓」。

賴士葆強調，「陳時中身為防疫指揮官，不遵守防疫規定的室內社交距離及不戴口罩的失格行為，才是應該被追究的重點！最後請陳時中部長正式對外說明，這是不是一個有女陪侍的場合？也呼籲政風單位應該介入調查！」（編輯：倪浩軒）

▲賴士葆發文全文。（圖／翻攝自賴士葆臉書）
▲賴士葆發文全文。（圖／翻攝自賴士葆臉書）

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