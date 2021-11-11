李應元胰臟癌病逝 醫生示警「癌王」5大症狀不能輕忽
曾任行政院秘書長、環境保護署前署長、前駐泰代表李應元在今（11）天晚間過世，享年68歲。立法委員莊瑞雄也在臉書證實李應元死訊，根據了解，李應元罹患有「癌王」之稱的胰臟癌，與病魔纏鬥許久，最終仍不幸離世，令人遺憾。醫師提醒，若出現胃口變差、體重減輕、腹脹等症狀，或是背痛、黃疸，有上述五大症狀時就該特別留意，應儘早檢查。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-11 23:02:23｜2021-11-11 23:10:14
馬偕紀念醫院胃腸肝膽科資深主治醫師章振旺指出，胰臟癌的病人常常沒有出現明顯徵兆，只是輕微的腹脹、體重減輕，患者並不容易發覺。因為胰臟是後腹腔器官，有些病人一般腹部超音波檢查中，會因為受到胃腸氣、病人當時身體情況影響，而不容易發現腫瘤，通常要更進一步檢查，像是電腦斷層掃描才能釐清病灶。
正因為難以被發現，通常胰臟癌確診已經多是中晚期，患者平均僅能存活3到6個月，五年存活率不到5%，幾乎確診就等於被宣判死刑，死亡率極高所以有「癌中之王」、「癌王」的封號。中研院基因體研究中心與台大醫院、中國醫藥大學的研究團隊，在2019年發表論文，首度直接證實胰臟癌是糖害所致。肥胖、糖尿病、年紀大、抽菸等都是胰臟癌的高危險群。
章振旺表示，觀察胰臟癌可能的病兆，初期可能會有胃口變差、體重減輕、腹脹等症狀，後期則是背痛、黃疸，若出現這五大症狀時就該特別留意。不過中晚期發現此時恐怕腫瘤已經到達2公分以上，實際上很難做到提前察覺。近年來國人生活習慣的改變，臨床對胰臟癌的觀察發現，有逐年增加的趨勢。想要避免罹患胰臟癌，還是要盡量避免喝酒、食用致癌物等。此外，高危險群要應該再去做超音波、核磁共振這類型的進一步影像檢查確認。