「無聲癌王」胰臟癌確診逐年增加 江坤俊教你一招分辨
胰臟癌被稱為無聲的「癌王」！根據國健署公布的國人十大癌症中，胰臟癌雖不在前10名排行榜上，但如果對照國人十大癌症死因，胰臟癌卻擠上了第七名。由於前期幾乎沒有明顯的病兆，發現後往往已經是中晚期，導致死亡率相當高，醫師更發現，臨床上胰臟癌個案正在逐年增加。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-15 07:30:00
知名醫師、敏盛綜合醫院副院長江坤俊直言，胰臟癌相當難治療，最好的治療方式就是手術，但是有70％到80％患者發現罹癌時已經不能手術，因為產生症狀時間太晚，只能透過傳統的放射性治療，但是效果並不好，造成預後很差，僅有第一期、第二期及早發現的患者可以存活很久。
江坤俊提醒民眾，有一種方式可以簡易分辨是否有胰臟癌的可能，如果是一般肚子痛，平躺會比較舒服，往前彎腰腹部比較痛，因為壓力在肚子前面；但是如果是胰臟癌，因為是後腹腔產生的問題，反而平躺比較不舒服，就可以簡易分辨出是一般腹痛或可能是胰臟癌，但確切狀況還是要及早就醫檢查，確認問題後積極接受治療。
醫師提到，胰臟癌可能會出現黃疸、背痛，或是體重半年內驟降十幾公斤，但出現這些症狀往往都是後期了。江坤俊舉例，曾有個病人以為自己是筋骨痠痛，一直到處去給人按摩，後來過了3、4個月，發現自己體重快速降低才去就醫，結果已經是胰臟癌末期。
面對如何預防胰臟癌，江坤俊強調，由於沒有明確的風險因子，只能呼籲民眾還是盡量不要抽煙、喝酒，也要注意體重控管，不要過度肥胖，有相關家族病史的民眾，可以定期做相關檢查。