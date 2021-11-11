李應元病逝！綠委哽咽難語　誓繼承意志繼續打拚

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曾與李應元同為駐日代表謝長廷（謝系）子弟兵的管碧玲、趙天麟、新北市議員李坤城，分別接受中央社記者訪問，言談間表達濃濃不捨之情。
管碧玲受訪時忍不住哽咽抽泣說，目前無法對此發言，因為這個消息太令人傷痛，她從接到消息後，情緒便非常低落。
管碧玲表示，李應元是一位非常盡力的人，也跟病魔搏鬥了很長一段時間，醫院盡所有可能方式與醫療手段，都盡全力了，但還是無法救回來；而當李應元離世時，家屬都有陪伴在身邊。
趙天麟受訪時也是數度哽咽難語，只說令人感到遺憾、因為李應元是過去台灣民主化過程中的重要人物等語，便難過到無法再說下去。
同為謝系的內政部長徐國勇晚間在臉書表示，「悼念我的好友，永遠都幹勁十足、正面樂觀的應元兄」。在那還不自由的年代，李應元即投入民主運動，為台灣這塊土地的自由民主拚搏。
徐國勇指出，李應元是熱愛台灣、堅持理念的勇者，他的離開讓人非常不捨。「願應元兄一路好走，無病無痛，在天上繼續守護著台灣。我們會永遠懷念你那開朗又溫暖的笑聲。」
民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪說，聽到噩耗感到非常惋惜、不捨，他知道李應元回國後身體就非常不好，但這段時間礙於疫情無法探望，日前也傳出李應元情況非常不好。
柯建銘指出，所有人對李應元的能力都有很大期許，知道噩耗的人應該都很惋惜，他也不勝唏噓；因為李應元還很年輕，才68歲。
他說，李應元是一個非常開朗、善於溝通、樂觀的人，在政策溝通上很有耐心、邏輯清楚，並很有團隊精神，有他在的場合，政策說明都非常清楚。
柯建銘形容，「他是屬於擺在那個位置上，全方面作戰的工具人吧」，李應元也擔任過行政院秘書長，是過去執政黨團對行政院很重要的溝通對口。
蘇治芬則在臉書發文指出，雖然知道李應元身體狀況不好，也知道人早晚都會離開人世，但聽到他走了，心裡還是很難過。
蘇治芬指出，李應元在政治上的大氣，一直是她最感佩的，碰到政治大小挫折事，他的回應就是哈哈大笑，而且李應元的為人最令人想念的，就是他的溫暖。
蘇治芬說，「應元，我們同年；你走了，只能說先到天神邊休息吧，我們會承你的意志，繼續為土地打拚，安息吧。」
李坤城表示，李應元過去在台北縣選過立委，而自己在參選新北市議員時，李應元不斷利用自己的人脈及雲林的背景，幫他站台、掃街，對於後輩非常地提攜照顧。
他說，李應元是待人非常客氣的人，臉上常掛著笑容、非常溫暖，並且常常勇於挑戰不可能的任務，例如參選台北市長，而且面對國家跟黨派給他的任務，包括擔任環保署長、駐泰代表等，也都盡力完成工作。
李坤城指出，對於李應元的不幸離開，雖然自己心裡有所準備，但還是很不能接受，也讓人很捨不得。（編輯：林克倫）1101111