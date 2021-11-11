策劃228牽手護台灣仍歷歷在目　民進黨悼前秘書長李應元

民進黨發言人謝佩芬今（11）日晚間表示，民進黨前秘書長李應元從戒嚴時期即投身台灣民主運動，長期擔任民進黨重要幹部，並出任政府重要公職，戮力從公，為民服務，在每一個困難、關鍵的時刻都有李應元同志的參與與奉獻。今日驚聞因病逝世，民進黨全黨上下同感悲痛，國家痛失英才，令人不捨與遺憾，並盼家屬能節哀，民進黨也將全力協助相關事宜。





我是廣告 請繼續往下閱讀