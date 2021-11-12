NOW早報／前駐泰代表李應元病逝！綠營立委紛發文悼念

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「十分難過的夜晚」，陳亭妃在臉書上發文表示，李應元自泰國卸任大使職務回到台灣後，就一直在醫院和病魔對抗。李應元其實去年就知道自己生病的事，但卻一直堅守在外交崗位上為故鄉台灣打拚。直到身體真的受不了，向總統遞出辭呈後，他們這些晚輩才知道李應元生病的事。
陳亭妃說，她與李應元認識多年，可能是同為「下港囡仔」的關係，這位阿兄真的非常照顧她、關心她，總是讓人備感親切與溫暖。李應元待人的好，更是大家一致公認的。
陳亭妃表示，聽聞李應元生病後，就一直默默的在為他祈福，希望能早日戰勝病魔，再回來一起敘舊聊天吃吃飯。只是沒想到最後等來的卻是令人難過的消息。「應元兄，辛苦了。現在已經無病無痛，未來阮繼續替祢拼，請祢無牽無掛一路好走。謝謝祢為台灣的奉獻，我們永遠懷念祢」。
羅致政在臉書上說，「憶老友、老哥，李應元，永遠面帶笑容、充滿熱情！」2016年選前一周，李應元冒雨陪他掃街，李應元對選民的熱絡，比當候選人的他還投入，「這就是應元，做什麼像什麼！」、「還是無法接受他已離開我們的事實，RIP!」
「永別了，李應元大使！」民進黨立委郭國文透過臉書表示，前些日子聽聞李應元陷入與病魔的交戰中，期盼著李能早日康復，今晚得知辭世的消息後，悲痛萬分！李應元終於遠離病痛，感謝為台灣民主的付出及努力，相信李的身影也會永遠留在大家心中。
今日天氣／華南水氣移入降雨增！早晚溫差仍大
中央氣象局今（12）日指出，今天由於華南水氣移入，北部、東半部地區及中部山區容易出現局部性的短暫雨，其他地方大致多雲；溫度方面，昨晚入夜至今天清晨的低溫，相對於昨天清晨稍微回升，中部以北及宜花地區預測低溫落在15至17度；南部及台東地區大約在17至19度之間，中部以北的局部空曠地區會再低個1至2度左右。北部、宜花地區明天白天高溫約23至25度左右，整天偏涼冷，須注意保暖；中南部及台東則是26至29度，日夜溫差較大。
海神惡煞逞兇！警當初稱「只能告1個」 宋母：對3人提告
宋姓男大生因車輛擦撞糾紛，當街被瑪莎拉蒂3名惡煞打到腦出血昏迷，案情引發高度關注。宋姓男大生母親昨（11）日下午3點再出面對記者說明心情，更控訴事發當時警方稱「只能告1個人」，讓她直呼無法接受。預計今日與律師商討，將會盡快對3人提告。
宋母質疑對方背景不單純，「否則警察一開始為何那麼消極？」更控訴對方就是幫派份子。對於警方已經做出懲處，宋母表示沒有看法，只希望能還大家一個公道。不過宋母提到，由於現場有人描述主要動手打人的是張男，另外兩位是負責在旁架人，因此警方第一時間告知「只能告1個人」，只能對動手的人提告，讓她難以接受。
且警方一開始似乎打算以傷害罪送辦，聽到宋男傷勢嚴重還很驚訝，宋母表示「直到事後我拿著診斷書過去，警方才叫我幫兒子做筆錄，說可以告殺人未遂跟重傷害」。認為警方態度消極，對於他們當時有無駕照、有無酒駕、有無吸毒，警方只說有驗酒，其他都沒仔細交代。
宋母表示，今天將與律師商討，將會儘快提告張男等3人。強調希望能在判決的時候看到「滿意的答案」，讓大家知道社會還是有公理的。
二級警戒延長！16日起有「陪侍」場所 遵守4條件可開放
國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨(11)日宣布，自11月16日至11月29日維持疫情警戒標準為第二級，11月16日起有陪侍服務的合法休閒娛樂場所，符合下列防疫措施者，得開放營業，包括從業人員均至少完成接種1劑疫苗滿14天，且須提出申請並經地方政府核准，復業後未接種兩劑疫苗者滿14天從業人員，每週也需做一次抗原快篩或PCR篩檢。.顧客進場應提供至少接種1劑疫苗證明，且滿14天的證明。
指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。
羅志祥真的要復出了！回歸《娛百》登小巨蛋 時間點曝光
藝人羅志祥去年4月被前女友周揚青踢爆私下花天酒地、放蕩不羈，種種渣男行徑震驚各界，形象、演藝事業一夕之間跌至谷底。昨（11）日傳出他將大動作復出，明年1月要登上台北小巨蛋，對此，八大電視也親自證實，羅志祥將回歸《娛樂百分百》，擔任「凹嗚狼人殺」總冠軍的特別嘉賓。
羅志祥陷入桃色風波後神隱一陣子，隨後從更新IG、開設YouTube頻道「Show TV」後開始執行復出動作，除了籌備新專輯之外，也卸下偶像包袱，到街上與路人們互動，如今更傳出將登上小巨蛋公開演出。稍早八大電視也親自證實，製作單位在規畫內容時，確實有邀請從節目出身的羅志祥，出席《娛樂百分百》之凹嗚狼人殺總冠軍，而羅志祥接到邀請後即一口答應，決定力挺節目，將於明年1月28日站上小巨蛋擔任演出嘉賓。
羅志祥主持《娛樂百分百》多年，也曾因該節目獲得金鐘獎的肯定，而他歷經醜聞的這段期間，和搭檔愷樂直接從節目中消失，且八大電視始終沒有透露2人是否已經離開節目，《NOWnews今日新聞》記者詢問對方羅志祥回歸主持群的意願，以及會不會擔心他因突然擔任嘉賓而影響活動流程，八大電視僅回：「只針對今天媒體事件回應。」另外，羅志祥經紀人被問及此事，至截稿前仍未做出回應。
海神3煞圍毆男大生！老台中人曝「駕駛2重點」：先別下車
台中市7日一名宋姓男大生，因不慎與瑪莎拉蒂擦撞，慘遭對方3人圍毆，導致顱內出血至今人仍昏迷在醫院治療。事件持續延燒，也讓身為老台中人的醫師謝宗學發文點破「在台中開車必須注意兩件事」，更引起共鳴。
謝宗學醫師在臉書上發文提到，身為老台中人，記得大學剛學會開車時，爸媽告誡他，在台中開車必須注意兩件事：
1. 開車時遇到紅燈停止時，眼睛不要東張西望看旁邊開車或騎車的人，因為那個年代常發生看一眼旁邊的駕駛就被嗆：「況殺小？」然後被拖下車毆打甚至開槍的社會案件。2. 開車時遇到行車糾紛，能不下車就不下車，馬上報警等待警察趕到現場處理後，才能下車脫離車體的保護，因為那個年代的行車糾紛常是在比拳頭和武器的，不論是非黑白，先用拳頭或棍棒把對方痛毆一頓再說。
謝宗學後續補充，「老婆剛跟我到台中生活時，每次看到坐在副駕駛座的她在紅燈停止時觀看左右，我會緊張地告誡她不要這樣做，不然可能被圍毆或開槍，身為台北人的老婆總覺得我大驚小怪、神經兮兮，笑我不知道再緊張和激動什麼？台灣已經不是這樣治安敗壞的社會了！」
他最後也無奈地說「原本以為台中這幾年治安有所改善，不會再發生類似的暴力事件，沒想到還是發生了！希望受傷的大學生能平安出院，犯罪者可以得到應有的法律制裁，更希望台中不要再回到過去那樣讓人恐懼的時代了！」（編輯：張嘉哲）