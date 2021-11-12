黃土水「甘露水」亮相　私密處墨漬成修復挑戰

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而被潑灑墨水的雕像私密處更令人頭疼，林曼麗表示，為了清除墨水，需要去了解那是什麼墨、何時被潑灑，但一切也只能從歷史逐一推敲，「這墨水是哪裡弄到的，還可以做很多調查和推測。當時的時代背景，是日本政權剛結束，對黃土水或是對台灣文化不會有認知理解，加上裸體雕像也許讓人覺得不雅，雕像才會被棄置、潑墨。」
「甘露水」由黃土水於1919年創作，曾入選第3屆日本帝展，連日本皇室也對這件作品相當感興趣，後因黃土水逝世，家屬在1931年將「甘露水」及其他作品運回台灣，由台灣教育會館收藏。
日治時期結束後，台灣省臨時省議會遷往台中，「甘露水」隨之遷移，卻被遺棄在台中火車站前，所幸後來為外科醫生張鴻標帶回診所安置，並在1974年封藏於家族經營的工廠。今年林曼麗從張家後代取得同意，讓「甘露水」終於重見天日，9月在總統蔡英文見證下交付國家典藏。
目前肉眼可見「甘露水」雕像私密處及大腿根部仍留有淡藍色墨汁痕跡。森純一表示，半年來曾和義大利修復師、台大化學實驗室等聯繫，嘗試透過雷射、超音波、各種化學藥劑去除墨水，但仍無法完全去除，是因墨水停留在雕像上半世紀，已和大理石同化。
林曼麗表示，一切嘗試均是以作品安全為第一優先，也許有一天仍能找到安全有效方式去除墨水痕跡，但現階段而言，墨水污漬也可說是一種歷史印記，「那是台灣人應該去記憶的過程。」
「甘露水」預計12月將於北師美術館特展「光－台灣文化的啟蒙與自覺」展出。林曼麗表示，屆時將以可逆性方式，將雕像私密處墨水污漬掩蓋起來，努力呈現「甘露水」最初樣貌。（編輯：張雅淨）1101111