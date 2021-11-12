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隨著人口老化的速度加快，骨質疏鬆症的盛行率也逐漸提高；雖然國人對骨質疏鬆症並不陌生，但卻很少直面這個疾病所帶來的風險與危害，常將駝背、身高變矮、下背部疼痛視為一般老化現象，不知這正是骨質疏鬆的警訊，直到因骨折就醫才確診。
中華民國骨質疏鬆症學會榮譽顧問、萬芳醫院影像醫學部陳榮邦主任表示，骨折可能發生的部位很多，其中，髖關節骨折因癒合能力較差，患者通常需長時間坐輪椅，久了會導致消化不良、排便困難等問題，進而形成惡性循環，使身體狀況越來越差，甚至導致臥床失能，因此及早防範骨質疏鬆症就更加重要。
全台骨鬆良醫票選 提供民眾管道尋求專業協助
為提升國人對骨質疏鬆症的認識，中華民國骨質疏鬆症學會與知名媒體合辦《全台骨鬆良醫》活動，透過專訪萬芳醫院影像醫學部主任陳榮邦醫師、遠東聯合診所所長兼新陳代謝科主治醫師蔡克嵩醫師、臺大醫學院骨科教授楊榮森醫師、成大醫學院副教授兼家庭醫學部主治醫師吳至行醫師，及長庚醫院名譽院長黃國恩醫師五位骨鬆權威醫師，從各自專長科別切入，以文字和影音的方式讓讀者認識、預防、治療骨質疏鬆症。
活動進一步透過票選的方式，推介中華民國骨質疏鬆症學會認證、專業可信賴的「骨質疏鬆症專科醫師」讓大眾認識，最終依人氣選出北部地區40位、中部地區24位、南部地區30位、東部及離島地區6位，全台共100位骨鬆良醫，讓國人得以透過骨鬆專科醫師的專業協助，及早做好保骨的工作，預防、遠離骨質疏鬆症。
骨質35歲後開始走下坡 多加利用骨折風險試算工具
一個人的骨密度在35歲就達到高峰，自此逐漸流失，因此保骨真的要趁早；骨鬆預防及治療的最大目的，在於減少骨折，一旦骨折發生，很有可能造成失能，不僅為患者帶來不便，也會給在旁照護的家人帶來莫大痛苦。
因此骨鬆學會理事長、林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科黃兆山醫師，亦藉此機會呼籲國人，除避免「三高」外，「一低」也一樣不可忽視，希望透過骨鬆學會認證、網友一同選出的全台骨鬆良醫，及早關注自己與家人的骨骼狀況。
黃兆山理事長也建議，世界衛生組織有開發評估病患骨折風險的網頁工具，民眾可多利用，自我試算骨折風險；若確診骨鬆症也不需過於擔心，只要穩定且長期的接受骨鬆專科醫師的治療，都可以減緩骨質流失的速度，預防未來骨折情況的發生。
資料來源：健康醫療網 慢性疾病除三高之外還有「一低」 預防骨質疏鬆趁早開始
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