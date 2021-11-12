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收治小玟的台北中山醫院婦產科主任鍾國騰醫師表示，子宮肌瘤及尿失禁均是婦女常見疾病。女性因尿道較短，加上生產、老化或停經等種種因素，使尿道附近的肌肉群鬆弛，容易導致尿失禁，時間一久可能引起局部發炎或濕疹；而子宮肌瘤會因其生長位置或大小引起壓迫症狀，當肌瘤壓迫到泌尿道系統，則有可能出現夜尿、急尿或是尿失禁問題。鍾國騰醫師解釋，案例小玟本身患有輕微尿失禁，不料子宮肌瘤又壓迫下泌尿道，讓尿失禁問題更顯嚴重。
自然孔腹腔鏡手術 子宮肌瘤及尿失禁一次搞定
鍾國騰醫師說明，小玟前來就診時，除了檢查子宮肌瘤外，也安排尿路動力學檢查，確診小玟本身就患有尿失禁。對於罹患子宮肌瘤合併尿失禁患者，治療前醫師會審慎評估並確認患者無生育需求，再採取自然孔腹腔鏡進行子宮全切除，將陰道作為自然手術通道，不會在身體表面留下傷口，減輕患者疼痛感，此外自然孔腹腔鏡較不易在術中傷及膀胱或輸尿管等組織，是手術風險較低的方式。臨床上不少患者會擔心子宮切除會造成日後尿失禁問題，鍾醫師表示，在進行自然孔子宮全切除時，同時採取尿道中段懸吊手術，於女性中段尿道處植入人造纖維網帶，以強化恥骨尿道韌帶，可改善尿失禁問題。
鍾醫師表示，多數患者對於子宮切除有疑慮，認為後續可能有器官脫垂或尿失禁等後遺症，但像小玟這樣容易復發的多發性子宮肌瘤，加上有合併症狀，長期考量下來，子宮全切除的確能避免肌瘤復發，切除子宮後同時合併尿失禁手術，讓病人無後顧之憂。
手術方式考量因素多 靠專業醫師完整評估
鍾國騰醫師提醒，子宮肌瘤及婦女尿失禁的發生率都很高，患者如自覺相關症狀產生，應及早就醫檢查，避免拖延導致症狀加重，影響生活品質；治療時也會採個人化治療，選擇最能降低疾病復發及後遺症的方式，讓患者不再為疾病所苦。
資料來源：健康醫療網 子宮肌瘤合併尿失禁 熟女一出力就漏尿！
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