楊冪撞見陳偉霆裸體　《斛珠》害羞春夢全曝光

楊冪、陳偉霆和徐開騁《斛珠夫人》在WeTV開播，劇中楊冪一有機會就緊黏著師父陳偉霆，個性直率、大方加上長年以男子扮相生活，無須忌諱男女授受不親的規範，總是直闖師父臥房，竟撞見裸上身的陳偉霆，意外引發一連串的遐想，內心小鹿亂撞的楊冪，臉紅心跳地急忙逃離現場，少女情懷頓時萌發，還讓她因此作了春夢，在夢裡獲得陳偉霆甜蜜告白和初吻，沒想到醒來依舊無法忘懷，甚至在水杯倒影看見陳偉霆未著上衣的模樣，為了抑制「色心」再起，楊冪只好自罰抄經200遍，逗趣又可愛的橋段，令人忍不住捧腹大笑。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-11-12 12:20:00
楊冪所飾演的葉海市為逃避殘暴追繳鮫珠的官兵，被路過的陳偉霆所救，大膽以自己為籌碼交換母親與村民的安危，就此女扮男裝成為男方的徒弟，隨師父改姓方，以小公子的身分在霽風館長大。楊冪對於陳偉霆的救命之恩隨著朝夕相處逐漸昇華成愛慕之情，成為陳偉霆的小跟屁蟲，整日「師父」長、「師父」短的喊著，甚至有粉絲算出前6集楊冪一共喊了132次「師父」，充分展現葉海市對師父的真心誠意。
劇中楊冪飾演從小女扮男裝、拜師於暗衛營指揮使方諸（陳偉霆 飾）的漁村少女葉海市，日後奉命成為大徵皇帝褚仲旭（徐開騁飾）的貼身護衛，三人間展開一段剪不斷、理還亂的三角虐戀。一向以柔美造型示人的楊冪，對於演出《斛珠夫人》難得穿上男裝、鎧甲的造型感到十分開心，但也透露因鎧甲太過厚重，讓自己得了濕疹，敬業的程度可見一般。《斛珠夫人》每周三至周日晚間8點於WeTV播出。