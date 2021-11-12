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血脂有許多參數可供參考評估，像是總膽固醇、低密度膽固醇、高密度膽固醇還有三酸甘油脂，其中低密度膽固醇數值與心血管疾病風險有密切相關。
低密度膽固醇數值依據患者本身心血管疾病的危險因子多寡，而有不同的降低需求。黃群耀主任指出，對於長期規律運動且平時幾乎無症狀的一般民眾，低密度膽固醇可控制在130 mg/dL以下 ；若本身有糖尿病、高血壓等慢性病或身體發炎症狀，低密度膽固醇需控制在100 mg/dL以下；針對本身有心血管疾病，或曾心肌梗塞、做過心臟支架、繞道手術患者，低密度膽固醇則需嚴格控制在70 mg/dL以下 。
高血脂患者罹患新冠肺炎 小心嚴重併發症
黃群耀主任說，新冠肺炎可能影響到呼吸系統、嗅覺味覺等功能 ，產生症狀遍佈全身，包括引起血管內皮細胞的發炎反應 。
一般血管內皮發炎反應若發生在動脈系統，會使血液中膽固醇等物質更易滲透到血管壁，造成血管堵塞、動脈粥狀硬化 ；新冠肺炎造成的血管內皮發炎反應可能會發生在靜脈系統，造成血管內皮細胞表面粗糙而產生血栓，引起下肢靜脈栓塞、肺栓塞等狀況 。因此，黃群耀主任也提醒，心血管疾病患者要隨時注意，一有腳腫或是胸悶、氣促現象應儘速就醫。
患有心血管疾病的病人染上新冠肺炎後症狀可能會比一般健康人士更為嚴重，而高血脂和心血管疾病息息相關，但多數人並沒有意識到自己有高血脂問題，因此民眾也須多加注意自身壞膽固醇數值是否有達到治療控制標準。
依照個人狀況 高血脂患者多元化治療
若長期調整生活型態，改善飲食習慣、控制體重、運動及戒菸後仍無法有效降低血脂，則需進行藥物治療 。
黃群耀主任解釋，高血脂口服藥物有很多種，最常見的就是服用史他汀(statin)類藥物來降低血中膽固醇含量，但有些人會對口服藥物產生肌肉痠痛，甚至肝腎功能異常等不良反應 ，或是本身壞膽固醇數值過高，而無法達到血脂控制目標，這時候也可以藉助皮下針劑治療。
「皮下針劑是使用單株抗體讓血液中能夠回收膽固醇的小機器增加，回收機器增加之後自然血脂就會下降。」，有部分患者使用針劑後會出現注射部位紅腫及短暫的類似感冒的症狀的副作用。
保命之道！ 高血脂患者切勿自行斷藥
近來許多病患不敢至醫院回診，擔心出外取藥不方便就擅自調整藥劑量，或甚至吃完了就直接斷藥。
黃群耀主任對此強調，心臟科是需要迫切照護的科別，高血脂這類與心血管疾病有高關連性的患者若不持續追蹤回診，突發性猝死的機率可能大幅增加，民眾在防疫期間，該做的防疫措施有做就不用過度緊張，若因防新冠肺炎而導致原先控制好的病情惡化，反倒有顧此失彼之虞。
MAT-TW-2100838--1.0-11/2021
資料來源：健康醫療網 高血脂患者當「心」! 這些數值高恐增新冠肺炎重症風險
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