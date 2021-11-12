白俄邊境移民危機　俄羅斯在聯合國安理會槓西方

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安理會15個成員國召開閉門會議，愛沙尼亞、法國、愛爾蘭、挪威、美國、英國在會中提出移民危機議題。
這些國家在聲明中說：「我們譴責將活生生的人當作工具的精心策畫，那些人的生命和福祉因白俄羅斯的政治目的陷入危險之中，為的是破壞鄰國和歐洲聯盟（EU）外部邊界的穩定，並把焦點從白俄羅斯侵犯人權日益嚴重的問題上轉移開來。」
這些國家稱白俄羅斯的作為「令人無法接受」，並指控白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）對區域穩定構成威脅，呼籲以「強烈的國際社會反應」來追究白俄羅斯的責任，且承諾會「討論我們可以採取的進一步措施」。
白俄羅斯曾警告，這場危機可能升級為軍事對抗；立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞則稱白俄羅斯對歐洲社會造成嚴重威脅。
愛沙尼亞、法國、愛爾蘭、挪威、美國、英國等國家表示：「我們仍堅定一致地保護歐盟，以對抗白俄羅斯當局這些混合舉措。」
俄羅斯駐聯合國公使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）在會前告訴記者，他認為西方國家的安理會使節「有某種受虐傾向，因為在我們面前提出這個議題必須非常有勇氣，這對歐盟來說完全是種羞辱。」
當被問到俄羅斯或白俄羅斯是否協助移民前往波蘭邊境時，紀柏梁說：「不，絕對沒有。」他補充道，不是所有問題都要安理會來解決。
俄羅斯在安理會有否決權，因此能庇護白俄羅斯免於任何可能的聯合國制裁。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1101112