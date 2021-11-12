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白俄邊境移民危機　俄羅斯在聯合國安理會槓西方

▲白俄境內數以百計的移民正前往波蘭邊界，俄羅斯今天在聯合國安全理事會與西方成員國為此事針鋒相對。（圖／美聯社／達志影像）
▲白俄境內數以百計的移民正前往波蘭邊界，俄羅斯今天在聯合國安全理事會與西方成員國為此事針鋒相對。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-12 11:15:47

（中央社紐約聯合國總部11日綜合外電報導）俄羅斯今天在聯合國安全理事會與西方成員國因白俄羅斯和波蘭邊界的移民危機針鋒相對，俄羅斯駐聯合國公使暗示那些歐洲使節有「受虐傾向」。

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歐盟先前表示，白俄羅斯慫恿數以千計逃離飽受戰爭蹂躪之處的人試著越過邊界進入波蘭和其他鄰國，藉此報復歐盟的制裁。

安理會15個成員國召開閉門會議，愛沙尼亞、法國、愛爾蘭、挪威、美國、英國在會中提出移民危機議題。

這些國家在聲明中說：「我們譴責將活生生的人當作工具的精心策畫，那些人的生命和福祉因白俄羅斯的政治目的陷入危險之中，為的是破壞鄰國和歐洲聯盟（EU）外部邊界的穩定，並把焦點從白俄羅斯侵犯人權日益嚴重的問題上轉移開來。」

這些國家稱白俄羅斯的作為「令人無法接受」，並指控白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）對區域穩定構成威脅，呼籲以「強烈的國際社會反應」來追究白俄羅斯的責任，且承諾會「討論我們可以採取的進一步措施」。

白俄羅斯曾警告，這場危機可能升級為軍事對抗；立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞則稱白俄羅斯對歐洲社會造成嚴重威脅。

愛沙尼亞、法國、愛爾蘭、挪威、美國、英國等國家表示：「我們仍堅定一致地保護歐盟，以對抗白俄羅斯當局這些混合舉措。」

俄羅斯駐聯合國公使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）在會前告訴記者，他認為西方國家的安理會使節「有某種受虐傾向，因為在我們面前提出這個議題必須非常有勇氣，這對歐盟來說完全是種羞辱。」

當被問到俄羅斯或白俄羅斯是否協助移民前往波蘭邊境時，紀柏梁說：「不，絕對沒有。」他補充道，不是所有問題都要安理會來解決。

俄羅斯在安理會有否決權，因此能庇護白俄羅斯免於任何可能的聯合國制裁。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1101112

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