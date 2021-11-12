中警掃蕩博奕、詐欺等黑幫102人　查扣4千萬黑錢

為防止街頭暴力，黑道幫派藉機滋事影響台中市治安，及貫徹「暴力零容忍」堅定立場，臺中市警局進行系統性、持續性強力掃蕩黑道幫派工作，以淨化臺中市治安。經統計近不到1個月時間，臺中市警方已查獲涉及組織犯罪、網路博弈及詐欺機（水）房案件18件102人，並查扣不法所得約新臺幣4千萬元，有效斷絕黑幫金流。
記者鄧力軍/台中報導
2021-11-12 11:21:11
中市刑大偵一隊於昨（11）日在西屯區破獲以竹聯幫陳姓犯嫌為首之詐欺集團，該集團以投資買賣靈骨塔、生前契約等為由，向被害人誆稱可低價購入、高價賣出，以獲取高額差價，並邀約被害人至現場查看投資標的，期間由該集團成員縝密分工設置情境，使被害人誤信該投資標的供不應求而急欲投資並迅速匯款，後因被害人所購買靈骨塔及生前契約，一直未有交易，驚覺上當受騙才向警方報案。經清查被害人多達45人，遭詐騙金額高達新臺幣上億元，共計查獲犯嫌21名，查扣犯嫌不法所得房產6筆、土地6筆、保時捷等高級名車8輛及金融帳戶等物。
另偵五隊於北屯區破獲以錢姓主嫌為首之暴力集團，錢嫌與其成員，以介入民眾糾紛，復伺機向當事人勒索金錢做為報酬等藉以牟取不法利益，並夥同組織成員以電話或簡訊威嚇被害人，以達成恐嚇取財目的，共計查獲6名犯嫌並查扣本票、球棒、銀行存摺、行動電話、平板電腦、GPS追蹤器及空氣手槍等項不法證物。
為有效防制幫派分子不法行徑，臺中市警局長蔡蒼柏秉持「除惡務盡、刨根究底」原則，除持續要求所屬全面清查黑道幫派及暴力討債等嚴重影響治安之案件積極朝組織犯罪蒐報查辦，以聚焦打擊不法分子，更針對轄內特定營業場所實施大規模掃蕩及臨（路）檢勤務，加強防制暴力案件發生。