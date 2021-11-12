通緝犯隱姓埋名躲藏11年　卻因騎車逆向遭逮

昨（11）日10時許， 高雄苓雅分局三多路派出所巡邏員警巡經苓雅區三多一路與福德三路口時，見一名男子騎乘重機逆向於人行道上使用行動電話，遂上前盤查，一開始男子還用虛假身分證字號魚目混珠，經警方要求報上正確身分證號，赫然發現男子是名侵占通緝犯，已經躲藏了11年。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-11-12 11:21:12
員警見一名男子騎乘重機逆向於人行道上使用行動電話，經盤查詢問男子身分證號等資訊時，該名翁姓騎士先是佯裝配合，但卻向警方謊報他人身分證號，經員警仔細比對相片後，發現眼前男子與所報身身份證號的相片完全不符，正當員警質疑時，男子又向員警辯稱：「是體態發福啦」。
但員警見翁男支吾其詞、神色緊張，察覺有異，遂要求翁男脫下安全帽、口罩及墨鏡供身份比對，並嚴正告知男子冒用他人身分的法律效果，要求男子報上正確證，翁姓男子眼見已遭警方識破，自知難逃法網，遂終於向員警坦承自己所報的身份證字號是前雇主身分。
翁男見被識破，只好主動向警方告知，自己在北部涉及侵占案未出庭，躲到南部隱姓埋名生活長達11年，期間一直過著四處搬家躲避查緝的生活，本以為可以逃過刑事追訴期躲過法律制裁，沒想到卻因為小小的交通違規遭員警攔查，終結了11年的躲藏生活，翁男遭員警當場逮捕後，詢後以侵占通緝移送桃園地檢署送辦。