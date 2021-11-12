六中全會通過「歷史決議」 學者：像是沒裝子彈的道具槍
中共六中全會在11日下午落幕，其中重頭戲莫過於通過了中國共產黨的黨史上第3份歷史決議。對此國策研究院今（12）日上午也隨即召開座談會，評論中共六中全會以及中共領導人習近平所提出的歷史決議。與會學者就提到，習近平所提出的歷史決議就像是一把沒有子彈的「道具槍」，沒有任何殺傷力可言。
記者丁上程／台北報導
2021-11-12 11:29:45
師範大學政治學教授范世平表示，過去的中共領導人毛澤東及鄧小平，也都提出過「歷史決議」，但理由都是為了確定國家未來走向以及意識形態路線，並且藉此排除黨內異己。不過這次習近平所提出的歷史決議，卻並未具有上述特點，「前兩次決議都是『裝有子彈的真槍』，但這次習近平的決議只是一把沒有裝子彈、只能嚇唬人的道具槍。」范世平說，顯見習近平現在的狀況，要嘛是已經找不到敵人了，要不就是「敵人太多找不到瞄準對象」。
中山大學中亞研究所教授郭育仁則指出，這回習近平公布歷史決議的過程相當不對勁，並指出過去無論是毛澤東或是鄧小平，在公布決議前，都會組成委員會討論，並且在公布決議前一年就公開相關訊息，甚至會有多名黨內大老為其背書。不過這次習近平所公布的決議文，沒有經過審議就起草，甚至沒有通過黨的內部討論。
淡江大學大陸研究所教授張五岳則說，就他看來這號稱中共第三份歷史決議，僅僅是「六中全會後的公報」，內容不僅未針對中共未來百年的相關路線，或是意識形態提出明確的概念，甚至還在決議內用口號形式提出台灣相關議題，不太像是歷史決議會提及的內容。