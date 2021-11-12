綠營通過黨團修憲版本　將送程序委員會

民進黨立法院黨團今（12）日召開黨團會議，黨團書記長蔡適應指出，會中通過民進黨團修憲版本，未來將送到程序委員會。民進黨團版本討論包含18歲公民權，廢除監察院考試院，總統、立委任期一致，降低修憲門檻等，未來各黨各派也會提出相關版本，到時候會再一起討論。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-12 12:28:00｜2021-11-12 12:28:12
民進黨團版的修憲草案中，把公民權行使年齡下修為18歲，擴大公民參政權，貫徹18歲公民權與18歲被選舉權。另外廢除考試院與監察院，將其職掌職權分別回歸立法權與行政權，使得與司法權鼎足而三，落實三權分立制度。
而配合廢除監察院，將國家人權委員會改設立於總統府，國家人權委員由總統提名，經立法院同意後任命，提升其地位與任務重要，強化國家人權保障機制。
另外總統與立法委員選舉已成常態，但新任總統非屬連任或非由與原任總同一政黨的候選人當選時，會有長達4個月的看守交接期，為了避免政治動盪，調整第16任總統、副總統任期，把2028年5月19日屆滿的任期，調整至同年2月29日。
而現行修憲其超高門檻，導致難以與時俱進，有適度下修必要，有鑒於立法院修改憲法的出席、決議門檻，從3/4下修為2/3，同時也下修民眾複決門檻，將選舉人總額過半同意，下修為選舉人總額過半的投票，有效同意票過半，即為同意。