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中共六中公報　分析：解決台灣問題或列百年目標

▲對於中共19屆六中全會公報列入涉台內容，並通過第三份歷史決議，學者分析，這代表北京已將「解決台灣問題」列入第二個百年目標。（圖／記者葉政勳攝。2021.10.10）
▲對於中共19屆六中全會公報列入涉台內容，並通過第三份歷史決議，學者分析，這代表北京已將「解決台灣問題」列入第二個百年目標。（圖／記者葉政勳攝。2021.10.10）

中央社

2021-11-12 14:10:26

（中央社記者繆宗翰台北12日電）對於中共19屆六中全會公報列入涉台內容，並通過第三份歷史決議。台灣學者今天分析，當局若將涉台內容也列入歷史決議中，代表已將「解決台灣問題」列入第二個百年目標。

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中共19屆中央委員會第6次全體會議11日閉幕，公報涉台部分提到，中共總書記習近平執政期間「堅持『一個中國』原則和『九二共識』，堅決反對台獨分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。

國立政治大學國際關係研究中心12日上午舉辦座談會，解析這次六中全會。

政大東亞所所長王信賢在會中指出，當局將這次的六中全會公報、歷史決議與中共建黨百年連結，在於總結百年奮鬥與未來征程，而六中公報納入台灣議題則值得關注。

他認為，中共若將涉台內容放入歷史決議將具有象徵意義，代表北京將解決「台灣問題」鑲嵌進中國未來發展進程。而對照公報涉及港澳的內容提到「愛國者治港、愛國者治澳」，台灣應該提防中共未來提出「愛國者治台」。

政大國關中心研究員宋國誠則進一步提出，這次六中全會後，中共對台將以「歷史任務」取代國共內戰延續性。這意味著，對中共而言，未來解決「台灣問題」並非選擇性問題，也不是時機的選擇，而是「在（第二個）百年征程中必然要解決台灣問題」。

中共將建黨百年（2021年）定為第一個一百年，建政百年（2049年）定為第二個一百年。

對於這次中共六中全會通過黨史上第三份歷史決議，中國文化大學社會科學院院長趙建民認為，這目的在於總結百年經驗，並將習近平地位提升至空前。雖然有助習近平在中共第20次全國代表大會（20大）取得連任，但目的並不僅於此。

他指出，早在2016年18屆六中全會當局便提出「習核心」，「習思想」在19大就寫入黨章，2018年當局也修憲廢除國家主席任期制，所以「習近平時代」早就來臨了。

政大國關中心主任寇健文則分析，就六中公報而言，提及「習近平」的次數甚至多過中共已故領袖毛澤東，也顯見習近平的地位儼然超越過去幾任領導人。

展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華也認為，這次六中公報提到「飛越」有7次，代表當局藉此凸顯對過去歷史前進方向有信心，希望在習近平領導下，再次「飛越」。因此，習近平明年無疑慮會連任。

另外，對於這次公報沒有提及20大人事 ，寇健文分析，這顯示這次會議可能沒有增選政治局常委、委員、候補委員，但若是將地方諸侯調到國務院當副總理或國務委員，則不需要經過中共中央委員會，因此預計到七中全會前，都可能出現為了20大布局的人事異動（編輯：朱建陵）1101112

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