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天冷好想大吃特吃？　「正念飲食法」享受美食無負擔

天冷好想大吃特吃？　「正念飲食法」享受美食無負擔
天冷好想大吃特吃？　「正念飲食法」享受美食無負擔

健康醫療網

2021-11-12 13:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】冬天一到、氣溫驟降，莫名想大吃特吃；心情不好、憂鬱、焦慮時，有些人也會不自覺大吃特吃；還有一些人，想減肥卻始終戒不掉飲料、零食、精緻澱粉等高熱量食品，似乎「我們的人生就連吃飯都無法掌握」，該怎麼於自在中擁有健康飲食，而不是苦修苦練呢？或許「正念飲食」對於忙碌的現代人來說是個好方法。營養師夏子雯表示，透過「正念飲食」，打開感官、有意識地專注於用餐當下的思想、情緒和身體感覺，進而能夠改善暴飲暴食、瘦不下來的情況。

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正念飲食可減輕體重、焦慮和壓力

夏子雯回憶在醫院工作時，午休時間一到，為了把握時間睡午覺，從拿到餐食到用餐完畢，僅花「15分鐘」就匆匆將一個便當吃完，甚至還會一邊滑手機、一邊吃飯，由於吃得太快，毫無滿足感，因此有的人還會加點一杯手搖飲料，或喝含糖飲料提升飽足感，完全沒有好好感受食物的美味，更不用說要擁有健康的身材，但透過「正念飲食」，夏子雯再也不害怕面對吃大餐造成肥胖的風險，更打開了不一樣的感官體驗。

「正念飲食」並不是解決食物或健康問題的靈丹妙藥，卻可以幫助自己區分感到饑餓的原因是因為「真的肚子餓」還是情緒性的「嘴饞」？有些人透過正念飲食減肥成功、減輕焦慮和壓力，甚至因為飲食正常化，讓腸躁症的症狀緩解不少。而夏子雯之前在醫院工作的親身案例，其實也是現代人的寫照，因此，任何人都很適合正念飲食。

用感恩的心，慢慢享受食物美味

夏子雯表示，正念飲食的關鍵是，「吃東西就好好的吃、慢慢吃」，如此會增加飽足感，不會過量。夏子雯舉例，「以前很怕吃大餐，一吃隔天體重就會直線上升，在美食面前總是要掙扎一番，很難好好享用；像前陣子，一周7天有6個聚餐，想要享受美食不發胖，除了當日的其它餐要吃少些，點餐時也要先篩選好較健康的餐點，面對大餐時，就能開始練習、享受這頓食物帶來的美味，而非專注在要趕快把肚子填飽，慢慢吃的過程中，去細細品嚐食物的味道，能夠得到滿足，也不容易變胖。」夏子雯提醒，想要放心吃大餐的前提，還是要調整一整天的飲食，聰明控制、而不是放縱地吃，既能嚐到食物各層次的風味，也能維持身材。

正念飲食的目標是在飲食體驗中，與自己的所有感官（視覺、嗅覺、聽覺以及感覺）和思想更加一致，並且專注用心在吃飯上，夏子雯表示，吃飯時暫時不用手機、平板電腦、不看電視在一個安靜的地方，坐著好好吃飯；所以，若是能偶爾一個人吃飯，也是很好的練習機會。例如喝咖啡時，可以用心關注咖啡的沖泡聲與香味，也可專注在咖啡本身在嘴裡的感覺，是否和手中的杯子一樣溫暖，或者啜飲時細細品味咖啡香味、苦味等等。

「感恩」，也是正念飲很重要的一環。誰知盤中飧、粒粒皆辛苦，感恩許多人成就今日能夠飽餐一頓，無論是農夫、菜販甚至是替自己煮飯的人，抱著感恩的正念，也不會把煩惱和焦慮等負面能量都吃下肚，飲食也會變得清淨、愉悅。另外，當自己突然想吃東西時，先覺察自己是因為焦慮、壓力而嘴饞嗎？還是真正感受到肚子在咕嚕咕嚕叫呢？若是嘴饞，不妨透過從事其他活動來分散注意力，像是起身去散步一圈；打電話給朋友聊天等等。

夏子雯建議，平時採買食物時，可以列出清單，避免因貪念、衝動買了一大堆零食或大份量食材，在購買的當下要覺察到自己的「貪念」，能夠究竟是身體的「需要」、還是「想要」，是否挑選真正具有營養價值的食物？雖然有人可能會認為太拘謹了，但是實際執行後，發現身體輕盈、生活簡單輕鬆許多，便會愛上正念飲食帶來的美好。



資料來源：健康醫療網 天冷好想大吃特吃？　「正念飲食法」享受美食無負擔

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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