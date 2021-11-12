台南周周有活動 看奈良美智逛市集聆賞樂音

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邁入第3 年的森山市集將於11月13日至11月14日在南美館 2館登場，今年森山市集除集結約150家品牌，也將更多國際元素帶入其中。前兩年森山市集的人潮空前，造成周邊街道動彈不得，今年主辦單位特別設人流管制，要讓民眾逛得自在又舒服。此次森山市集特別與台南美術館合作，宣告奈良美智特展與漫遊韓國當代藝術展起跑。南美館1館為奈良美智展的最後一站，展出時間從11月16日到明年2月13日，採取分梯次參觀，想要一睹奈良美智作品的民眾記得先線上預約!同場加映，同樣為期兩天，離市集不遠處的海安路、神農街口也舉辦飄著濃濃中藥香味的中藥藝術生活節。從清領時期中藥於安平港上岸，舊時的民權路與海安路附近集結了百多家漢藥店，聚集成為府城藥郊，活動包括香料主題市集以及手作課程，中藥其實就在生活中，冷冷冬日邀請大家一起來感受暖暖的中藥香。
喜愛音樂的朋友也不要錯過，睽違13年，亞太管樂節再度回到台南！今年的活動以臺灣管樂為主軸，邀請國內菁英團隊參與，以管樂技藝切磋會友。包含管樂主題之夜、戶外音樂會、古蹟巡禮、校際交流音樂會等活動。11月13日起在新營文化中心、台江文化中心、孔廟文化園區，還有新光三越西門新天地與南紡購物中心，活動至12月26日，週週都有精彩的管樂演出。
台南購物節正如火如荼地展開，台南便利送app、各大賣場百貨、超商藥妝、3C電子等店家都推出系列超值優惠組合，搭配購物節消費100元以上就可以參加抽獎，好禮包括830萬輕豪宅、Lexus、TOYOTA油電車等豐富獎品，11月14日還在新光三越台南新天地西門廣場「親子1+1童樂趣」，帶來小朋友最喜歡的節目活動，購物之外還能親子同樂。快點空下你的周末，來台南處處皆好玩。