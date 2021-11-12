台南周周有活動 看奈良美智逛市集聆賞樂音

隨著 11 月到來，天氣漸漸轉涼，最適合來台南走老街、吃美食、逛市集。台南市 11 月份有許多精彩活動，最適合漫步於台南的暖暖冬陽下，穿梭街道尋找驚喜。

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邁入第 3 年的森山市集將於 11 月 13 日至 11 月 14 日在南美館 2 館登場，今年森山市集除集結約 150 家品牌，也將更多國際元素帶入其中。前兩年森山市集的人潮空前，造成周邊街道動彈不得，今年主辦單位特別設人流管制，要讓民眾逛得自在又舒服。此次森山市集特別與台南美術館合作，宣告奈良美智特展與漫遊韓國當代藝術展起跑。南美館 1 館為奈良美智展的最後一站，展出時間從 11 月 16 日到明年 2 月 13 日，採取分梯次參觀，想要一睹奈良美智作品的民眾記得先線上預約 ! 同場加映，同樣為期兩天，離市集不遠處的海安路、神農街口也舉辦飄著濃濃中藥香味的中藥藝術生活節。從清領時期中藥於安平港上岸，舊時的民權路與海安路附近集結了百多家漢藥店，聚集成為府城藥郊 ​ ，活 動包括香料主題市集以及手作課程，中藥其實就在生活中，冷冷冬日邀請大家一起來感受暖暖的中藥香。

▲今年森山市集勢必吸引大批想要朝聖的民眾，主辦單位表示將實施人流控管（圖／台南市政府提供）

喜愛音樂的朋友也不要錯過，睽違 13 年，亞太管樂節再度回到台南！今年的活動以臺灣管樂為主軸，邀請國內菁英團隊參與，以管樂技藝切磋會友。包含管樂主題之夜、戶外音樂會、古蹟巡禮、校際交流音樂會等活動。 11 月 13 日起在新營文化中心、台江文化中心、孔廟文化園區，還有新光三越西門新天地與南紡購物中心，活動至 12 月 26 日，週週都有精彩的管樂演出。