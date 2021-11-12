老師學術加給也漲4％？蘇貞昌允諾優於調整

行政院日前拍板定案明年軍公教調薪4%，立委黃國書今（12）日在立法院質詢指出，老師的學術加給是否跟公務人員專業加給相同？行政院長蘇貞昌指出，「好！」他都是優於調整，要把經濟成長果實讓全民分享。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-12 14:04:31｜2021-11-12 14:06:31
黃國書表示，軍公教調薪4%比上一次還多，應該是20年來最大幅度調薪，教師調薪跟公務人員調薪，本俸一樣，在專業加給、學術加給部份卻產生落差。院長是否支持，老師學術加給要跟公務人員專業加給，調幅同為4%
蘇貞昌除了接連2次回應「好」外也表示，經濟成長創11年來新高，有些過去很長時間沒調整，這次調薪是20多年來新高，既然要調整，各方面都往這方向。目前尚未呈報該案，但他希望能優於調整。
另外代課老師鐘點費，國小是320元、國中是360元、高中是400元，黃國書指出，每周上16堂課，代課老師收入與基本工資相同，這次代課老師鐘點費是否有機會調整？
教育部長潘文忠說，小學部分之前有從260元調整到320元，國、高中與大學沒有隨著調整，會再進行盤整，也會是優於調整方式跟行政院報告，希望也能跟上。
黃國書也說，因為經營成本受到挑戰，這波調整是否有因應措施協助這些私校。潘文忠表示，依照《教師待遇條例》，有做公私一併考量，確實私立高中職在少子化有相當衝擊，日前有跟私校會商，會有幾個面向來協助。