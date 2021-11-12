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「罷昶」連署初審沒過　北市選委會：合格連署書未達門檻

▲無黨籍立委林昶佐成為藍營下一波推動罷免對象，不過罷免林昶佐連署案在北市選委會初審時，就因為合格連署書不足而未過關。（圖／記者呂炯昌攝。2021.10.25）
▲無黨籍立委林昶佐成為藍營下一波推動罷免對象，不過罷免林昶佐連署案在北市選委會初審時，就因為合格連署書不足而未過關。（圖／記者呂炯昌攝。2021.10.25）

記者丁上程／台北報導

2021-11-12 14:10:34

無黨籍立委林昶佐的罷免案進入第二階段連署，日前罷免團體也到北市選委會繳交連署書。不過歷經一個多月的初審後，北市選委會表示初審未通過，原因在於合格的連署書門檻並未達標。目前北市選委會已經將審核結果通知中選會，將由中選會進行正式公告。

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北市選委會副總幹事余淑𡝮受訪表示，立委林昶佐罷免案第2階段連署的最低門檻，必須要有合格的24475份連署書。換言之罷昶團體一開始繳交的3.1萬份連署書中，至少有近7000份的連署書為無效連署書。

余淑𡝮表示，選委會後續將通報給中選會，再由中選會通知領銜人查對結果，並自通知後的隔天起算，有10天時間進行補件。只要後續的補件動作，在10天內能補到超過門檻的2萬4475份，即算通過。後續選委會也將再進行一次查對動作，結果會在40天內出爐。

而針對初審未通過一事，罷昶公民團體發言人高毓安表示，感謝在地民代的努力，相信不管是鍾議員或是童前議員，都已經在時限內，毫無保留的展現自己的在地實力，為鄉親們爭了一口氣。高毓安強調，對於公民團體來說，接下來如有「10天內補件」的空間，「我們相信站在公民號召的角度，將能夠全力發揮公民的力量，為罷免林昶佐第二階段，拼上最後一塊關鍵的拼圖。」

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