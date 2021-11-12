打高端要出國注意！陳時中解套：AZ、BNT、莫德納可混打

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指揮中心說明，基於各國陸續將完整接種COVID-19疫苗接種紀錄作為入境查核文件之一，於高端疫苗尚未列入世界衛生組織(World Health Organization, WHO)緊急使用清單( Emergency Use Listing, EUL)或民眾擬入境國家核准前，不論先前已接種一劑或兩劑高端疫苗，有緊急出國需求之民眾，可依擬入境國之查驗需求，接種兩劑經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗，包括AZ、BNT或莫德納疫苗，2劑間隔可依該項疫苗中文說明書所列最小間隔完成接種，並建議儘可能於出國14天前完成接種。
指揮中心提醒，目前尚無臨床研究或臨床試驗證實高端疫苗與其他廠牌COVID-19疫苗交替使用之安全性與有效性，依國外小規模臨床研究顯示，接種不同廠牌之COVID-19疫苗者，其副作用發生比率及嚴重度均較接種同一廠牌者高，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。
指揮中心表示，有緊急出國需求之民眾可透過各縣市政府衛生局指定有提供該等服務之合約醫院預約接種，目前國內核准專案輸入之COVID-19疫苗，依核准均建議接種兩劑，其中AZ疫苗兩劑間隔為4-12週，BNT疫苗兩劑最小間隔為21天，莫德納疫苗兩劑最小間隔為28天。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。