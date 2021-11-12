Disney+今正式在台上線 串流平台搭配電信大戰開打
▲Disney+今天正式開台，祭出漫威、皮克斯等六大品牌推出超過1200部電影及上萬集熱門影集，搶攻國內影音串流平台（圖／翻攝Disney+臉書）
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▲Disney+今天正式開台，祭出漫威、皮克斯等六大品牌推出超過1200部電影及上萬集熱門影集，搶攻國內影音串流平台（圖／翻攝Disney+臉書）
記者張勵德/綜合報導
2021-11-12 14:21:32
全球最熱門的串流平台 Disney+台灣今（1）日正式上線，為台灣觀眾帶來漫威、迪士尼等大受歡迎的影音內容，預計將與Netflix、愛奇藝、myVideo、friDay影音等國內既有串流平台業者掀起一波大戰。為了打響第一炮，Disney+在今晚8時將舉辦「A Night of Disney+ 夢想之夜」，邀請華語流行音樂天後張惠妹及嘻哈男神瘦子等大咖歌手，在YouTube、Yahoo奇摩以及衛視中文台、FOX MOVIES等頻道輪番獻唱。
Disney+登台直接把《黑寡婦》等漫威系列電影帶給觀眾，還有迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理及Star 等六大品牌、超過1200部電影及上萬集獨家影集。標準月付方案每月270元，超值年費方案一年2790元。最多可在10台裝置上下載，可在4個螢幕上同時觀看，擁有個人化推薦並能創建最多7個不同的使用者，並可以由家長建立兒童使用者檔案，提供一個簡易操作、兒童友善的介面，確保觀看年齡合適的影音內容；訂閱用戶還可以利用 GroupWatch 功能，與家人和朋友們同步觀賞 Disney+ 上的任何影片。 ▲Disney+在今晚8時將舉辦「A Night of Disney+ 夢想之夜」，邀請華語流行音樂天後張惠妹及嘻哈男神瘦子等大咖歌手開唱。（圖／翻攝Disney+臉書）
這次 Disney+也獨家跟凱擘有線以及台灣大哥大合作，推出多種獨家資費優惠，想要換手機的朋友，可以選擇「天外奇機」方案，只要月付818元，可享 Disney+ 24個月，還可以把手機及商品帶回家。單辦門號者也可以選擇「門號總動員」方案，每月599元起，可享 Disney+ 24個月，再獲得mo幣回饋。
至於凱擘大寬頻則是新用戶申辦120M以上光纖上網＋HD99高畫質套餐，免費升級A1 Box和藍牙聲控遙控器，每月只要859元起，就能享有Disney+ 24個月免費看服務，還送漫威或公主系列獨家大禮包。老客戶光纖上網續約申辦120M以上方案，年繳1620元可享Disney+ 訂6個月看一整年。如果直接訂閱Disney+，最低年繳1620元，前6個月可以免費看。 ▲Disney+也獨家跟凱擘有線以及台灣大哥大合作，推出多種獨家資費優惠。（圖／台灣大哥大官網）
為了迎戰強敵，中華電信推出申辦HINET光世代，搭配Netflix資費7.5折，再搭配WI_FI全屋通訂閱資費更低殺到5折，串流平大戰一觸即發，各家業者摩拳擦掌準備打戰訂閱商機！