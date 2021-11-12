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每6位工作者就有1位吸菸！　別讓菸變職場危害

每6位工作者就有1位吸菸！　別讓菸變職場危害
每6位工作者就有1位吸菸！　別讓菸變職場危害

健康醫療網

2021-11-12 14:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】自民國98年菸害防制法新法上路，實施三人以上共用之室內工作場所全面禁止吸菸後，我國室內職場二手菸暴露率由97年32.1%下降至109年22.1%，降幅超過3成，顯示菸害防制推動已逐漸落實於職場中。惟依據109年國人吸菸行為調查結果顯示，18歲以上工作者吸菸率為17.6%，每6位工作者就有1位吸菸。

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二手菸、三手菸 　皆是隱形殺手

二手菸是分布最廣且有害的室內空氣污染物，會釋放出7,000種以上的化學物質，其中約有93種為致癌物及有害物質，哪怕菸已經熄滅很久了，所殘留的三手菸危害物質仍可長期附著於衣服、地板、家具等物體表面。

根據美國疾病管制局研究指出，長期暴露於二手菸的環境，將提升30%-65%心血管疾病與中風死亡之風險，得到肺癌的機會也比未暴露二手菸的民眾高出20%-30%，也會增加罹病死亡的可能性。

吸菸危害自身健康　周遭親友也受害

許多吸菸者認為吸菸是個人的事，也誤以為菸害只會在吸菸的當下發生，只要到無人的場所或打開窗戶通風就沒事，這其實是錯誤的。吸菸不僅危害自己健康，也會讓周圍非吸菸者暴露在二、三手菸的危害中。

戒菸找專業　菸癮被殲滅

國民健康署提供職場多元管道的戒菸服務，一般企業及公司行號，皆可透過各縣市衛生局申請戒菸班或戒菸門診駐診服務，讓專業戒菸團隊進入職場替員工進行戒菸行動計畫，營造無一手菸、二手菸及三手菸的健康職場，讓員工更健康，間接可提高職場的生產力與競爭力。



資料來源：健康醫療網 每6位工作者就有1位吸菸！　別讓菸變職場危害

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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