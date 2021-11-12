COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中市山域意外事故頻傳 議員要求安全宣導

▲議員林祈烽要求，市府要提供山友更多安全訊息(圖／柳榮俊攝2021.11.12)
▲議員林祈烽要求，市府要提供山友更多安全訊息(圖／柳榮俊攝2021.11.12)

記者柳榮俊/台中報導

2021-11-12 14:43:41

台中市政府觀光旅遊局推廣「谷關七雄·森旅台中」活動，但根據消防局統計，台中市前5大山域事故地點，谷關七雄就佔了前4名，市議員林祈烽、施志昌和鄭功進質疑市府只會推廣登山旅遊衝數字，卻不管民眾進到山區是否有安全疑慮的問題，要求觀旅局要負起責任，不能讓登山意外頻頻發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀

林祈烽指出，谷關七雄分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山、唐麻丹山等7座中級山岳，防疫期間，觀光客大量減少，觀旅局因此推廣2021谷關七雄·森旅臺中活動，讓完登七雄的山友可以得到認證，活動時間延長至今年底1231日為止。


林祈烽表示，登山健行是很好的戶外活動，但首重安全。據消防局的統計，從1081月到今年10月底，發生在台中市的山域事故共計有166件，動員救援人力是1578人次。其中救援的民眾人數是224人，有34人送醫、9人死亡、1人失蹤。而台中市前5大山域事故的地點，就是八仙山、東卯山、唐麻丹山、波津加山和雪山，前4座山岳，都是隸屬谷關七雄的中級山岳。


林祈烽質疑，市府頻推山林旅遊活動，但谷關七雄並不屬於市府權責管轄，山林內的登山步道環境市府也沒編列一毛錢做維修和管理，市府在大力推廣活動時，有沒有想過如有意外發生，是要民眾自認倒楣嗎？宣傳推廣的市府有沒有責任？


觀旅局長韓育琪表示，谷關七雄森旅台中活動今年是辧第4屆，相關事故觀旅局統計在108年發生42件、10978件、今年截至10月為止是46件；在辧活動時，都會加強對山友的安全講習宣導，今年雖然遇到疫情，還是有開放線上講習活動。


林祈烽要求，市府要提供山友更多的安全訊息，萬一中央維管單位無法即時修補養護山林步道時，市府要提供訊息補充，觀旅局的官網不容易搜尋到安全講習資訊，有多少人看過也不知道，就算看過，有沒有認證？觀旅局要充分了解發生事故的問題所在，做好改善工作。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀