中市山域意外事故頻傳 議員要求安全宣導

台中市政府觀光旅遊局推廣「谷關七雄·森旅台中」活動，但根據消防局統計，台中市前 5 大山域事故地點，谷關七雄就佔了前 4 名，市議員林祈烽、施志昌和鄭功進質疑市府只會推廣登山旅遊衝數字，卻不管民眾進到山區是否有安全疑慮的問題，要求觀旅局要負起責任，不能讓登山意外頻頻發生。

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林祈烽指出，谷關七雄分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山、唐麻丹山等 7 座中級山岳，防疫期間，觀光客大量減少，觀旅局因此推廣 2021 谷關七雄·森旅臺中活動，讓完登七雄的山友可以得到認證，活動時間延長至今年底 12 月 31 日為止。

林祈烽表示，登山健行是很好的戶外活動，但首重安全。據消防局的統計，從 108 年 1 月到今年 10 月底，發生在台中市的山域事故共計有 166 件，動員救援人力是 1578 人次。其中救援的民眾人數是 224 人，有 34 人送醫、 9 人死亡、 1 人失蹤。而台中市前 5 大山域事故的地點，就是八仙山、東卯山、唐麻丹山、波津加山和雪山，前 4 座山岳，都是隸屬谷關七雄的中級山岳。

林祈烽質疑，市府頻推山林旅遊活動，但谷關七雄並不屬於市府權責管轄，山林內的登山步道環境市府也沒編列一毛錢做維修和管理，市府在大力推廣活動時，有沒有想過如有意外發生，是要民眾自認倒楣嗎？宣傳推廣的市府有沒有責任？

觀旅局長韓育琪表示，谷關七雄森旅台中活動今年是辧第 4 屆，相關事故觀旅局統計在 108 年發生 42 件、 109 年 78 件、今年截至 10 月為止是 46 件；在辧活動時，都會加強對山友的安全講習宣導，今年雖然遇到疫情，還是有開放線上講習活動。