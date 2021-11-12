中市山域意外事故頻傳 議員要求安全宣導

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林祈烽指出，谷關七雄分別是八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山、唐麻丹山等7座中級山岳，防疫期間，觀光客大量減少，觀旅局因此推廣2021谷關七雄·森旅臺中活動，讓完登七雄的山友可以得到認證，活動時間延長至今年底12月31日為止。
林祈烽表示，登山健行是很好的戶外活動，但首重安全。據消防局的統計，從108年1月到今年10月底，發生在台中市的山域事故共計有166件，動員救援人力是1578人次。其中救援的民眾人數是224人，有34人送醫、9人死亡、1人失蹤。而台中市前5大山域事故的地點，就是八仙山、東卯山、唐麻丹山、波津加山和雪山，前4座山岳，都是隸屬谷關七雄的中級山岳。
林祈烽質疑，市府頻推山林旅遊活動，但谷關七雄並不屬於市府權責管轄，山林內的登山步道環境市府也沒編列一毛錢做維修和管理，市府在大力推廣活動時，有沒有想過如有意外發生，是要民眾自認倒楣嗎？宣傳推廣的市府有沒有責任？
觀旅局長韓育琪表示，谷關七雄森旅台中活動今年是辧第4屆，相關事故觀旅局統計在108年發生42件、109年78件、今年截至10月為止是46件；在辧活動時，都會加強對山友的安全講習宣導，今年雖然遇到疫情，還是有開放線上講習活動。
林祈烽要求，市府要提供山友更多的安全訊息，萬一中央維管單位無法即時修補養護山林步道時，市府要提供訊息補充，觀旅局的官網不容易搜尋到安全講習資訊，有多少人看過也不知道，就算看過，有沒有認證？觀旅局要充分了解發生事故的問題所在，做好改善工作。