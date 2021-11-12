獨／海神惡煞痛毆男大生！大咖律師免費伸援手：能幫就幫

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威廷法律事務所所長羅國斌看見新聞後，也親自詢問宋男就讀的逢甲大學，表示不捨宋男遭遇，願意提供宋男免費法律服務，麻煩校方轉達家屬，也希望宋男早日康復；對此，校方也感謝羅國斌的「溫暖的正義感」並將資訊轉達家屬。
羅國斌說，自己看到新聞後，發現宋媽媽受訪時都沒提到有請律師等，才想挺身而出，現在看到宋媽媽已經有找到律師協助就安心了，如果沒有也很願意提供協助，自己也沒想太多，能幫上忙就幫忙。
針對後續發展，羅國斌認為，檢察官偵辦的方向是正確的，以監視器畫面、證人指出「拿棍棒朝頭部打」，都是明顯會讓受害男大生嚴重受傷，甚至致死的舉動，所以應朝殺人未遂的方向去辦。
至於民事部分，羅國斌表示，則需要被害人的腦部功能受損程度，目前可以請求醫藥費、日後需要復健的費、日後生活的撫卹金、精神賠償金等。
宋媽媽也在受訪時坦言，很擔心3名名嫌犯為逃避責任，恐會脫產；對此，羅國斌說，依據常理判斷20幾歲的年輕人名下財產應不多，未必會採取脫產手段，「就算有也是人之常情」。
羅國斌指出，3名嫌犯中有2名都已年滿20歲，家長不需為其負擔責任，只有1名年僅19歲的陳男，其法定代理人有機會負擔連帶賠償責任，不過也需看後續如何舉證。（編輯：孫唯容）