基隆某中學打完第二劑BNT 陳時中批校方：拿出負責態度
基隆某中學日前傳出有400多位學生已經接種了第二劑BNT疫苗，被質疑是偷跑、不符規定，而校方則辯稱是指揮中心太晚通知施打時程變更。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，在防疫記者會上回應表示，對於BNT第二劑的規定和指示都很清楚，要求校方「把負責態度拿出來」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 15:14:30
指揮中心對於青少年接種第二劑疫苗的時程，之前已經宣示暫緩施打，再觀察兩週。但基隆某中學約400名學生，於9月24日接種第1劑BNT疫苗後，10月29日又接種完畢第2劑BNT，引發外界關注。
而校方事後解釋，原本就排定學生接種完第一劑後約隔4週便接種第二劑，不清楚指揮中心已經宣布暫緩。更稱沒有接到通知，不知道政策改變。
對此，陳時中直言這「不是理由」，強調何時開打的指示一向都是很清楚的，校方卻沒有按照相關規定來實施。陳時中指出，雖然目前學生看起來都是健康無虞，但也不能因為學生身體沒有受到傷害，就覺得「沒怎樣」，喊話「要把負責態度拿出來」。（編輯：倪浩軒）
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