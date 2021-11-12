罷昶連署書初審未過關 林昶佐：造假連署操弄民主機制
無黨籍立委林昶佐的罷免案進入第二階段連署，日前罷免團體也到北市選委會繳交連署書。不過歷經一個多月的初審後，北市選委會表示初審未通過，原因在於繳交的連署書份數未達標準。換言之罷昶團體一開始繳交的3.1萬份連署書中，至少有近7000份、超過2成的連署書為無效連署書。對此林昶佐也在消息傳出後隨即發表聲明，表示「罷免團體透過造假連署操弄民主機制，已經不是新聞。」
記者丁上程／台北報導
2021-11-12 15:17:04
北市選委會副總幹事余淑𡝮在受訪指出，立委林昶佐罷免案第2階段連署的最低門檻，必須要有合格的24475份連署書，不過罷免團體繳交3.1萬份連署書後，經過初步審核數量未達標準，因此初審並未通過。換言之罷昶團體一開始繳交的3.1萬份連署書中，至少有近7000份的連署書為無效連署書。
對此林昶佐表示，這一年多來看到全國罷免團體亂造聯署書的案例層出不窮，也越來越明目張膽，「第一階段針對我的罷免案的連署書錯假率高達近20%，遠超過黃捷9.92%、陳柏惟14.07。剛公布的第二階段錯假率又從陳柏惟的15.87%、黃捷的26.83%，到我現在又創下新高將近30%。」
林昶佐強調，這些罷免團體透過造假連署、亡者連署來操弄民主機制已經不是新聞，「他們不惜動用可疑手段來遂行自己的政治目的，都已被外界一覽無遺。」林昶佐說，他也不認為對方會善罷干休，因此一樣會做好全面的準備，「拚全力正面迎戰，讓報復性罷免到我為止。」