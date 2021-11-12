江啟臣辦公投說明會另立黨中央？趙少康：分進合擊

國民黨立委江啟臣結合戰鬥藍宣布在六都舉行公投說明會，凝聚在野力量，抗衡執政黨撒數千萬、2100場的說明會。不過，此舉也被形容為另立黨中央，出席記者會的中廣董事長趙少康說，很無聊，黨中央要辦1218場說明會，這也算在其中，是呼應黨中央，哪有另立黨中央。
記者余祥／台北報導
2021-11-12 15:27:25
國民黨立委江啟臣、賴士葆等人今日在立法院召開記者會，表示針對年底1218的公投，將以「公投顧台灣 民主拚未來」的願景，在各地舉辦宣講活動，首場將於14日在台中舉辦，後續將在桃園、台北、台南、新北等六都舉辦。
不過，江啟臣等戰鬥藍成員舉辦公投說明會，也被質疑是在另立黨中央，趙少康受訪時說，這很無聊，黨中央不是要1218場說明會？這也算其中之一，是呼應黨中央，哪有另立黨中央？「黨主席朱立倫一人能辦1218場嗎？不可能嘛，什麼都他自己幹嗎？也不可能嘛，」當然要眾志成城、大家群策群力、分進合擊才能達到目標。
江啟臣說，希望透過實體活動，凝聚在野力量，一起來抗衡預算數千萬、場次2100場的執政黨。民進黨大撒畢花5800萬補助里長、鄰長辦公投說明會，還補助掛看板，5800萬只是表面數，真正花的一定更多。
前黨副主席郝龍斌也出席記者會，郝龍斌強調，四大公投案，國民黨一定要有立場，就是四個都同意。
郝龍斌說，很遺憾行政院長蘇貞昌在國會兩次稱，反萊豬美國人會生氣，他怎麼沒想到國人健康受影響，台灣人會不會生氣？