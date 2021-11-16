媽媽好慟！33歲輕熟女多次流產　竟是甲狀腺惹禍

一名33歲的年輕女性，過去曾懷孕兩次，但卻都因胎兒無心跳，最後心痛流產，經過醫師檢查才發現，年僅30出頭的個案，竟然有卵巢早衰的跡象，進一步檢測才揪出是甲狀腺疾病在作祟。醫師呼籲，如果有相關甲狀腺疾病的民眾，有懷孕求子需求，還得及早就醫檢測。
記者劉雅文／台北報導
2021-11-16 07:00:00
TFC臺北婦產科診所生殖中心醫師何彥秉提到，這名個案的卵子庫存量明顯比同齡女性少，而卵巢庫存量低有很多成因，其中一個就是有可能跟「甲狀腺」有關係。他強調，曾用健保資料庫進行研究，發現診斷出甲狀腺疾病的人，發生卵巢早衰的機率是一般人的2.4倍，因為體內有相關抗體存在，長期下來影響卵巢功能慢慢減退，導致患者可能會在40歲之前提早出現卵巢早衰的症狀。
這名個案雖然卵巢庫存量偏低，但醫師解釋，前期還是有順利自然懷孕，不過胎兒成長是需要甲狀腺素的幫助，個案潛在的低甲狀腺素條件下，就導致胎兒容易發育不良、早產，所以前後歷經兩次流產，之後是在醫療團隊的幫助下，透過試管成功產子。
醫師強調，甲狀腺疾病在台灣的盛行率3％，通常女生患者會比男生更多，這類患者懷孕過程中要做長期的甲狀腺監測、適時的補充，但是一般人不會把甲狀腺跟卵巢健康做聯想，僅單純醫治甲狀腺問題，最終就可能釀成流產悲劇。卵巢功能下降、卵巢早衰是無法恢復的，因此醫師呼籲，如果有相關甲狀腺疾病的民眾，有懷孕求子需求，還得及早就醫檢測。