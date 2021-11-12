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彰基胸腔內科主治醫師林俊維表示，肺阻塞的成因為有毒物的吸入，第一名是抽菸，其它為室內空氣污染、職業粉塵及室外空氣汙染等因素。肺阻塞的診斷，年紀大於40歲的病人具有症狀 + 危險因子暴露史 + 肺功能等條件，其常見症狀包括「慢性咳嗽」，可能是間段性咳嗽、不一定有痰；「慢性咳痰」則任何形式的慢性咳痰都有可能；「呼吸困難」漸進性、活動時更加劇、持續性。
不動就不喘≠沒問題 mMRC評估症狀嚴重程度
要如何評估「喘」？林俊維主治醫師指出，可透過改良呼吸困難指標（the modified British Medical Research Council簡稱mMRC）評估「喘」或慢性阻塞性病人評量測試（COPD Assessment Test簡稱 CAT）評估症狀的嚴重程度。
林俊維主治醫師說明，肺阻塞急性惡化定義是病人呼吸道症狀的急性加重，且需要增加藥物治療，常見原因包括呼吸道感染最常見（病毒或細菌）、汙染、溫度變化，另外有三分之一原因不明；急性惡化的處理為輕度：短效氣管擴張劑、中度：抗生素或口服類固醇使用、重度:需住院或急診治療。
肺阻塞治療有2大目標 藥物治療減緩惡化頻率
而肺阻塞治療的目標，一是「減低症狀」：緩解症狀、改善運動耐受力、改善健康狀態；二是「降低風險」：預防疾病進程、預防及治療急性惡化、降低致死率。
肺阻塞的非藥物治療包括流感、肺炎疫苗接種、肺部復健；藥物治療則可減緩COPD 症狀，降低急性惡化的頻率與嚴重度，改善健康狀態與運動耐受力，但是不能改善COPD 患者肺功能下降。
資料來源：健康醫療網 不動就不喘≠沒問題 符合3條件當心肺阻塞糾纏
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