赴美出戰Kumite世界大賽 RedBull電競選手石油王：我想贏
全球最富盛名的格鬥電競殿堂－Red Bull Kumite，今年再度召集全球16名《快打旋風5（Street Fighter V）》的冠軍爭霸好手，於11/13-11/14在美國拉斯維加斯參加世界大賽，而Red Bull電競選手石油王則將代表台灣出戰！ Red Bull也將於活動當天舉辦線上Red Bull Kumite世界大賽直播派對，由GamerBee、魯比、Yoro等多位知名實況主及電競名人輪番上陣，陪同所有電競粉絲們共同見證全球最強格鬥霸主的誕生！台灣時間11/15(日)凌晨5點開打。
記者吳政紘/綜合報導
2021-11-12 16:16:20
「由於五月倫敦的Kumite沒去成，讓我感到相當惋惜，想不到今年還有第二次機會能參加這個格鬥遊戲盛宴！」上回因疫情無法出國參賽的Red Bull電競選手石油王特別分享自己的興奮之情，提到「這也是我第一次以Red Bull電競選手的身分參與比賽，希望能在Red Bull自己的主場中獲得勝利！」Red Bull Kumite世界格鬥電競賽事自 2015 年以來，吸引全球頂尖格鬥玩家齊聚比拼，今年賽事於美國拉斯維加斯展開，並加入《鐵拳 7（TEKKEN 7）》 和《聖騎士之戰（Guilty Gear-Strive）》作為邀請賽的特色遊戲，為Red Bull Kumite世界大賽揭開序幕。
為了讓更多格鬥電玩迷如臨現場體驗， Red Bull將於11/15（日）凌晨4點起邀請多位實況嘉賓和賽評，包含GamerBee、魯比、Yoro等知名實況主及電競名人，輪番為台灣格鬥電競迷實況解說Red Bull Kumite世界大賽十六強至總決賽賽況，這絕對是今年冬天不可錯過的格鬥大事。邀請大家開啟通知，並屆時鎖定RedBullZH 官方TWITCH頻道，觀賞Red Bull Kumite世界大賽。
每年都有來自世界各地的格鬥高手前來參與Red Bull Kumite世界大賽，台灣代表石油王將有機會對戰到今年五月初奪下Red Bull Kumite 2020冠軍的法國選手Mister Crimson，還有今年度各別拿下EVO美東第一及CPT美東第一的美國最強兩人IDOM及Punk，2021CPT中美東冠軍、來自多明尼哥的Menard，以及今年度 Stars Cup Dojo賽事第一的南韓選手Knee等強者，高手過招，絕對精彩！