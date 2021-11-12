貓狗也要打疫苗！獸醫列「必打時間點」：不打命不長

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★狗狗貓咪一生中需要施打疫苗的時間點有哪些？
幼年犬貓在16週齡前需要施打滿三劑預防針疫苗，假如第一劑施打的時間是兩個月大，接下來需要在第三及第四個月時各施打一劑，並且於四個月施打第三劑時一併施打狂犬病疫苗；如果毛孩領養時已經是四個月以上或成年，在不確定幼年是否有施打疫苗的狀況下，需要施打兩劑預防針，施打的時間只需要間隔一個月。
成年犬貓的預防疫苗效期，以貓咪來說，貓的疫苗效期大約為2-3年，因此貓咪可以2-3年回診施打預防針補強疫苗效果；但以狗狗來說，狗狗的疫苗裡面有些成份例如：鉤端螺旋體的預防效期為ㄧ年，一年過後保護力會減弱，而狂犬病也是ㄧ年建議注射ㄧ次，因此程若芷獸醫師建議狗狗需每年定期回診施打預防針補強疫苗效果。
而老年犬貓的疫苗施打與否，程若芷獸醫師建議，如果家中貓咪有慢性病或腎臟病的施打疫苗前需要謹慎評估，如果家中環境相對單純以及身體抗體較佳，希望能夠盡量避開施打疫苗，避免造成施打後腎臟負擔；而老年狗狗施打疫苗前，可先與獸醫師進行討論並評估身體狀況後再進行施打。
★施打疫苗前&後，毛爸媽需要注意哪些事情？
犬貓在施打疫苗後會產生些微疲憊的狀態，只要透過適當的休息就會逐漸好轉，程若芷獸醫師提醒，毛爸媽們在此時需要留意毛孩是否有臉腫、眼睛腫、張口呼吸時較喘而無法趴著休息的狀況，以及是否有食慾不佳或是腸胃道不適產生嘔吐、拉肚子的症狀。
而在打完疫苗的期間，避免讓毛孩進行刺激的活動，像是洗澡或是出門玩耍，因為打疫苗會讓有些寵物產生情緒緊張，在緊張情緒中容易導致生病的狀況；另外，程若芷獸醫師提醒，施打疫苗完建議一周後在讓毛孩洗澡，所以毛爸媽們可以在施打前幫毛孩洗澡，以及施打的時間建議在早上，如果在施打後有任何過敏反應或是不適的狀況都能夠立即詢問獸醫師。
★疫苗中的「佐劑」到底是什麼？
程若芷獸醫師說明，佐劑就像是車子帶著病毒的照片進到體內讓身體知道這是病毒；而佐劑在於狗狗身上較不會有刺激的狀況，但因為貓咪是較容易發炎的動物，所以佐劑會造成貓咪身體的刺激，導致注射部位出現腫瘤的狀況，因此貓咪強烈建議施打無佐劑的疫苗。
★有些毛爸媽會說「我家狗狗很少出門，不會被傳染」或「以前的狗也沒在打疫苗，還不是活蹦亂跳的」為什麼現在會堅持犬貓必須定期施打疫苗呢？
程若芷獸醫師提醒，狗狗雖然不出門，但是飼主每天都會出門，而毛爸媽外出時容易會在衣褲沾染病毒、蟲卵等肉眼難見的病原，另外，台灣蚊子在室內無孔不入，如在家中被蚊子叮咬就會造成犬貓心絲蟲，因此還是建議不管是預防針注射還是內外寄生蟲的預防都需要定時投予；雖然毛孩年輕時體內的抵抗力較強不容易有症狀，但是如果在老年時期抵抗力下降就會容易產生疾病；以前的狗狗因為疫苗施打不普及，與現在的毛孩相比之下壽命明顯較短，在成犬時期因為抵抗力佳，所以不容易產生疾病，但是老年後因為抵抗力下降就會容易產生症狀。
程若芷獸醫師提醒，現在醫療的進步讓寵物們的年齡更長壽，但是相對來說老年的疾病會比以往增加，所以不管是在營養的補強、定期施打疫苗及餵食預防藥物，都是非常重要！
毛孩的健康是飼主們最重視的課題，醫療的進步讓毛孩可以陪伴我們更長久，所以定期疫苗施打以及餵食體內外寄生蟲預防藥物，都是能夠讓毛孩健健康康的陪伴我們喔～（編輯：李惠婷）
★本文經「PetTalk 說寵物」愛寵團隊專業獸醫師認證授權提供
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