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臨床上很難及早診斷症狀輕微的全身性紅斑狼瘡（SLE），並且發現SLE患者多為女性（占9/10），病患家族中也常發現不只一位家人罹患SLE。國衛院免疫醫學中心譚澤華特聘研究員與莊懷佳助研究員團隊，與台中榮總副院長藍忠亮醫師（現中國醫副院長）、高醫大顏正賢前院長組成合作研究團隊，以及台中榮總免疫風濕科洪維廷醫師、陳一銘醫師共同研究，證明MAP4K3（又名GLK）蛋白激酶基因變異為SLE關鍵致病因子。此項研究已在今（2021）年10月發表於全球知名、風濕病醫學領域研究型第一名期刊《Annals of the Rheumatic Diseases》。
基因檢測篩檢 以利及早治療
為了增進統計分析之信賴度及研究結果之廣效性，研究團隊結合了中榮及高醫兩端的SLE病患檢體，以深度次世代基因定序（30萬reads/gene）分析健康者、SLE病患、病患家屬之DNA樣本共431例。
研究發現高達四成的SLE病患帶有GLK基因之體細胞性基因變異（somatic variant）或遺傳性基因變異（germline variant），這些基因變異造成GLK之mRNA或是蛋白質過度穩定而增量，因而誘發IL-17A細胞激素產生，導致自體免疫疾病。
若能定期追蹤帶有GLK基因變異的女性家族成員，可望藉由基因檢測篩檢，提早在輕症時即診斷出SLE，以利及早治療。
治療自體免疫疾病 著重於生物製劑
目前國際上研發的治療自體免疫疾病療法著重於生物製劑，如：抗IL-17A抗體目的在抑制細胞外過量的IL-17A，然而抗體藥發展成本較高。譚澤華特聘研究員研究團隊已開發可精準鎖定GLK之小分子抑制劑，直接從源頭關掉使IL-17A無法產生，具有潛力發展為成本較低的自體免疫疾病小分子標靶藥物，期待進一步推展臨床試驗。
資料來源：健康醫療網 自體免疫疾病早期難診斷 國衛院找到關鍵致病因子
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