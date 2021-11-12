COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

自體免疫疾病早期難診斷　國衛院找到關鍵致病因子

自體免疫疾病早期難診斷　國衛院找到關鍵致病因子
自體免疫疾病早期難診斷　國衛院找到關鍵致病因子

健康醫療網

2021-11-12 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】自體免疫疾病是我國十大重大傷病第三名，也是門診第三常見疾病。它是一種人體內的免疫系統異常活化而攻擊自己身體正常細胞的疾病，例如全身性紅斑狼瘡、類風濕關節炎、僵直性脊椎炎等；此外，自體免疫疾病往往難以早期診斷出來，因而延遲了治療時機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全身性紅斑狼瘡　MAP4K3是致病因

臨床上很難及早診斷症狀輕微的全身性紅斑狼瘡（SLE），並且發現SLE患者多為女性（占9/10），病患家族中也常發現不只一位家人罹患SLE。國衛院免疫醫學中心譚澤華特聘研究員與莊懷佳助研究員團隊，與台中榮總副院長藍忠亮醫師（現中國醫副院長）、高醫大顏正賢前院長組成合作研究團隊，以及台中榮總免疫風濕科洪維廷醫師、陳一銘醫師共同研究，證明MAP4K3（又名GLK）蛋白激酶基因變異為SLE關鍵致病因子。此項研究已在今（2021）年10月發表於全球知名、風濕病醫學領域研究型第一名期刊《Annals of the Rheumatic Diseases》。

基因檢測篩檢　以利及早治療

為了增進統計分析之信賴度及研究結果之廣效性，研究團隊結合了中榮及高醫兩端的SLE病患檢體，以深度次世代基因定序（30萬reads/gene）分析健康者、SLE病患、病患家屬之DNA樣本共431例。

研究發現高達四成的SLE病患帶有GLK基因之體細胞性基因變異（somatic variant）或遺傳性基因變異（germline variant），這些基因變異造成GLK之mRNA或是蛋白質過度穩定而增量，因而誘發IL-17A細胞激素產生，導致自體免疫疾病。

若能定期追蹤帶有GLK基因變異的女性家族成員，可望藉由基因檢測篩檢，提早在輕症時即診斷出SLE，以利及早治療。

治療自體免疫疾病　著重於生物製劑

目前國際上研發的治療自體免疫疾病療法著重於生物製劑，如：抗IL-17A抗體目的在抑制細胞外過量的IL-17A，然而抗體藥發展成本較高。譚澤華特聘研究員研究團隊已開發可精準鎖定GLK之小分子抑制劑，直接從源頭關掉使IL-17A無法產生，具有潛力發展為成本較低的自體免疫疾病小分子標靶藥物，期待進一步推展臨床試驗。



資料來源：健康醫療網 自體免疫疾病早期難診斷　國衛院找到關鍵致病因子

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀