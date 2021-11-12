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瑪莎惡少父母爆哭下跪　連千毅揭「幕後指使者」另有盤算

▲瑪莎惡少父母（左）下跪，連千毅（右）透露背後另有盤算。（圖／翻攝畫面、蘭庭精品臉書）
▲瑪莎惡少父母（左）下跪，連千毅（右）透露背後另有盤算。（圖／翻攝畫面、蘭庭精品臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-12 17:09:35

台中市近來爆發「瑪莎惡少」事件，開著瑪莎拉蒂的主嫌張敦量，因行車糾紛，撂人痛毆18歲的宋姓男大生，導致對方顱內出血、重傷昏迷，不過目前傷勢好轉、逐漸恢復意識。張敦量爸媽替兒子向眾人下跪道歉，引來網友兩極評價，而「直播天王」看到後不以為意，直言一切都是律師在背後下指導棋。

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▲連千毅開直播談瑪莎惡少事件。（圖／蘭庭精品臉書）
▲連千毅開直播談瑪莎惡少事件。（圖／蘭庭精品臉書）
連千毅昨（11）日在直播上開轟張敦量，看不慣他家境寬裕，做錯事卻要父母承擔，父母甚至在鏡頭前低聲下氣，自稱「兒子不是富二代」、「車子是用分期付款買的」等話，試圖博取眾人同情，而連千毅就質疑，對方的「可憐攻勢」一切都是律師在盤算：「你不就希望對方趕快願意和解，拿到和解書，讓自家孩子可以趕快交保？律師一定跟你講『張爸爸、張先生，跪著都要爬進去，看能不能博得原諒』。」

▲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡煞圍毆打至重傷，主嫌張男父母親今（11）赴台中榮總下跪道歉。（圖／民眾提供）
▲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂惡煞們圍毆打至重傷，主嫌張男父母親赴台中榮總下跪道歉。（圖／民眾提供）
另外，連千毅也認為現在最該重視的是賠償問題，因為男大生現在正在加護病房觀察，光是一天的住院費用就相當可觀，建議張敦量父母可以先拿出100萬來救人，才有可能獲得對方家人的諒解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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