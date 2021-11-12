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高端混打可出國　立委拋「2質疑」：勿再把國民當白老鼠

▲中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布，已接種高端疫苗的民眾，若要出國可再補打其他疫苗。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布，已接種高端疫苗的民眾，若要出國可再補打其他疫苗。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-12 16:57:32

中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布，經我國傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論，已接種一劑或兩劑高端疫苗的民眾，若要出國可再補打其他疫苗。此舉被視為替那些接種高端疫苗而出國不便的民眾解套，但民眾黨立委張其祿立即提出2質疑，「高端能混打其他疫苗科學依據為何？緊急出國需求的定義為何？」呼籲政府講清楚說明白，「勿再把國民當成白老鼠！」

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指揮中心說明，不論先前已接種一劑或兩劑高端疫苗，只要有緊急出國需求之民眾，可持相關證明文件（例如電子機票、就學／工作證明…等）、健保卡及COVID-19疫苗接種紀錄卡，經醫師評估後接種符合入境國查驗需求的疫苗，包括AZ、BNT或莫德納疫苗。但指揮中心也提醒，建議與最後一劑高端疫苗間隔28天，且依國外小規模臨床研究顯示，接種不同廠牌之COVID-19疫苗者，其副作用發生比率及嚴重度均較接種同一廠牌者高，民眾應自行衡酌並經醫師評估。

高端疫苗開放混打，民眾黨立委張其祿在臉書發文質疑，「高端混打其他疫苗的之效力及副作用等研究數據根本就還沒有公布，政府這樣片面宣布，不免又讓人擔心，是否又把民眾當成實驗白老鼠？更進一步來說，若民眾混打高端及其他疫苗發生意想不到的副作用或甚至死亡，誰來負責任？」

▲高端疫苗開放混打，張其祿要政府講清楚說明白。（圖／翻攝自張其祿臉書）
▲高端疫苗開放混打，張其祿要政府講清楚說明白。（圖／翻攝自張其祿臉書）
而對於所謂的「緊急出國需求」，張其祿也表示，「所謂『緊急』之定義到底為何？這些認定的標準是什麼？而打疫苗的第一線醫護人員、地方政府及邊境服務人員如何清楚辨識及作業？這些都是立即要面對之問題，但中央疫情指揮中心連認定標準及SOP都沒有制訂，如何處理第一線防疫人員及民眾面臨的混亂？」

張其祿最後呼籲，「請中央疫情指揮中心必須馬上負起責任，務必告訴國民高端疫苗能混打其他疫苗的依據是什麼？風險是什麼？政府必須因此政策承擔風險。而中央政府也要讓國人及各級政府清楚『緊急出國需求定義』是什麼？第一線的防疫人員及邊境工作人員如何區分及作業？莫讓不謹慎的片面政策決定，造成民眾的不安、防疫人員的困擾及政府系統的混亂。」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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