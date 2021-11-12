高端混打可出國　立委拋「2質疑」：勿再把國民當白老鼠

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高端疫苗開放混打，民眾黨立委張其祿在臉書發文質疑，「高端混打其他疫苗的之效力及副作用等研究數據根本就還沒有公布，政府這樣片面宣布，不免又讓人擔心，是否又把民眾當成實驗白老鼠？更進一步來說，若民眾混打高端及其他疫苗發生意想不到的副作用或甚至死亡，誰來負責任？」
而對於所謂的「緊急出國需求」，張其祿也表示，「所謂『緊急』之定義到底為何？這些認定的標準是什麼？而打疫苗的第一線醫護人員、地方政府及邊境服務人員如何清楚辨識及作業？這些都是立即要面對之問題，但中央疫情指揮中心連認定標準及SOP都沒有制訂，如何處理第一線防疫人員及民眾面臨的混亂？」
張其祿最後呼籲，「請中央疫情指揮中心必須馬上負起責任，務必告訴國民高端疫苗能混打其他疫苗的依據是什麼？風險是什麼？政府必須因此政策承擔風險。而中央政府也要讓國人及各級政府清楚『緊急出國需求定義』是什麼？第一線的防疫人員及邊境工作人員如何區分及作業？莫讓不謹慎的片面政策決定，造成民眾的不安、防疫人員的困擾及政府系統的混亂。」（編輯：倪浩軒）
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