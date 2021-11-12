NIKE本月恐無法全面恢復生產！寶成越南廠仍缺工

《四方報》報導， 越南防疫禁令剛鬆綁，原以為能順利恢復工廠運作，殊不知大量工人逃離大城市，全都回歸家鄉。當局一解除胡志明與周遭地區的防疫封城措施，工人們便蜂湧逃離逃離疫情重災區的南部工業區。越南政府估計，可能有超過200萬人離開。而這也直接影響鞋龍頭寶成越南廠無法順利恢復運作，仍在尋找替代性人力。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-12 18:02:00
近期越南恢復工廠運作，根據路透報導，日前越南寶元鞋廠主管 Lu Chi Yuan發布新聞稿說：「全部員工約有6%離職，本公司面臨勞工短缺、大宗訂單延遲，還有生產和出口的干擾。」 這表示名牌球鞋如Nike、Adida和New Balance都可能會遇到供貨短缺的問題。
寶成日前代子公司裕元公告越南生產營運狀況，由於製造業務占裕元上半年度整體營收約58%，而越南作為裕元主要生產據點之一，上半年度占鞋履總出貨雙數約45%，在越南廠停工影響下，造成第三季製造業務的營收下滑。如今缺工狀態將無可避免地影響到第四季，讓寶成似乎有意將生產重地移往印尼。
寶成印尼廠今年上半年貢獻營收比重高達41%，逼近越南廠的45%。印尼當地勞動力相對充足，且有產業群聚效應，接下來的擴產計畫將鎖定印尼廠，產能成長幅度可期。
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