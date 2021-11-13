楊千霈60公斤黑歷史曝光　親訴原因：我媽害的

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楊千霈說：「我對萬華的記憶都是美食，學生時代晚自習回家，桌上都是媽媽準備的小吃：關東煮、排骨湯、魚湯、肉粥、雞捲，所以那時被我媽養胖到60公斤，後來為了減肥，還去青年公園跑步。」不只楊千霈，美食也是楊媽媽的青春回憶：「我國中讀華江女中，離龍山寺很近，以前還沒有捷運站，這裡很多攤位就像夜市一樣，下課就和同學約好來吃小吃。」
楊媽媽年輕時特別喜歡過年，「因為每年除夕，千霈的外公一定會帶著我們去大理街商圈買新衣服、新鞋子，再去吃甜湯」，楊千霈聽了驚呼：「我阿公是軍人，平常是不苟言笑的鐵漢，沒想到竟然有這麼暖男的一面！」說著，母女倆走進一間有40年歷史的服飾店，楊媽媽說小時候這裡還是一家小店，印象中老闆是做批發生意，沒想到，從小店面經營到現在變成一整棟樓，裡面嬰兒用品、童裝、服飾，只要是跟兒童相關的應有盡有，楊千霈直接在店內幫女兒挑起衣服。
據了解，萬華服裝商圈目前有400多家店鋪，由於是批發商場，性價比非常高，楊媽媽說：「年輕的時候，我們都來這裡剪布、做衣服，非常時髦。」這回楊千霈和媽媽兩人重回充滿人情味的萬華，還遇上超熱情老闆娘，主動教客人穿搭，掛保證說「只要來我這買衣服，可以讓你減齡、顯瘦、變成林志玲！」讓楊千霈和媽媽毫不猶豫地在店裡挑衣、換裝，還走起秀來，大笑說：「其實之前拍戲、或是像剛過的萬聖街變裝party，我都會來這裡挖寶，五倍券在這裡很好花。」
除了復古風情，這些年萬華一直在進步，於是換楊千霈帶媽媽去體驗現在興起的新火花、新滋味，例如「龍山文創基地」裡有著名的「HRC舞蹈教室」，負責人剛拿到兩年一度的總統文化創意獎，2024年更有望以霹靂舞前進巴黎奧運，因此吸引很多喜歡年輕人來這裡學習街舞，楊千霈跟媽媽也當場現學現賣，跟著老師來一段「大老鷹」，她得意地說：「我OK嘛，你們有需要一個女舞者嗎？」
在「龍山文創基地」有很多萬華過去未曾開發的新宇宙，例如在「Manga 龍山書店」可以看到本土漫畫家的作品。在怪奇畫廊收藏了公仔迷喜愛的各式軟膠玩具，除了引進國外火紅的作品，同時也販售台灣的原創玩具。楊千霈說：「大家最熟悉萬華的，就是艋舺龍山寺，它從清朝乾隆時期就有了，所以萬華是一個充滿文化底蘊的地方，這也是為什麼我那麼熱愛萬華的原因。」
藉由推廣萬華，楊千霈與媽媽共度了一整天的親子時光，最後兩人還去吃鋪著滿滿海鮮的「痛風麵線」，楊千霈驚呼：「你能想像這碗麵線有小鮑魚、宜蘭鴨胸、鮭魚嗎？萬華就是這麼一個有趣、神奇的地方，歡迎大家有空常來走走看看喔！」（編輯：楊穎軒）