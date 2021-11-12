遊戲更迭伴隨回饋大放送　一起玩也不膩！玩家成大贏家

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除了不同IP的互動，由於台灣市場有著豐富的代理遊戲，更多的是同IP新舊作迭代時，不同代理商為應對而推出維繫玩家的活動。例如擁有眾多系列作品的《仙境傳說 Ragnarok Online》，在《新世代的誕生》推出時《守護永恆的愛》也推出相關回饋玩家的活動，不只維繫了原本玩家的熱度，更與新版本共存共榮，讓玩家同時享受新舊版本帶來的不同樂趣。
另一方面，《楓之谷》系列近期推出手機版《楓之谷R：經典新定義》，而從2005年就營運至今的《新楓之谷》也作出應對，接連推出遊戲中被玩家稱為佛心活動的「M-Day」與「星夜馬戲團」，大幅增加玩家黏著度。
至於月初最受玩家注目的，當然是日前推出的《天堂W》，能夠跨國對戰的新系統可是讓不少《天堂》系列玩家感到興奮。而對玩家更有利的是，已推出近四年的《天堂M》也在同時期前後推出「免費大轉職」活動，由於這次的活動可以多次轉職並且搭配技能書販售，讓許多玩家可以取得用少量資源大幅提升機體的機會，掀起玩家社群一波熱烈討論、甚至讓討論度衝到知名論壇前幾名。一方面討論要轉職什麼職業更好，還有不少玩家衍生研究出，利用這波免費轉職活動來為本尊機體取得紫技。
而這波轉職活動還有推出根據玩家過往遊戲歷程（登入簽到天數、完成日常任務次數等）的登入獎勵，整期活動內可以獲得更多提升機體的道具， 對玩家而言也算是相當不錯。
除此之外，近期《天堂M》還大手筆推出了台版獨家活動【秋季狩獵派對】，玩家只要在指定副本進行狩獵並收集「天堂幣」，就能夠兌換虛擬、實體獎勵。包括零用金總獎金額高達2千萬、GASH藍鑽包高達100萬，還有「英雄製作秘笈(活動)」、「[神秘變身卡]稀有(活動)」、「[神秘魔法娃娃卡]稀有(活動)」等虛寶。
同時【大移民活動】及【祝福的憑證活動】也同步開放，玩家可以趁此期間進行移民及獲得祝福聖水和名譽金幣。總歸一句話，得利的永遠是玩家，新版舊版一起玩最好玩。
相較於常以一輪遊為完整體驗的單機遊戲，隨著版本逐漸擴大的線上遊戲、手機遊戲，更加著重於內容更新與推出上，除了大型版本更新帶來的新章節、副本等遊戲內容推進，更多的是推出活動來增加玩家黏著度，而一個令玩家感興趣的活動，也勢必會帶來更高的討論度並且熱絡玩家社群。在這個基礎下，即使同個IP推出新作，原作只要有著源源不斷的注入活水，同樣也可以維持玩家良好的遊戲體驗，既可感受新作帶來的魅力、亦可持續長久經營原作的經典。