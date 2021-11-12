移工入境規定問題多？雇主提四大不滿盼改善

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此外，積分制中針對家庭類移工的評比項目包括移工疫苗施打情形和來源國疫情，考慮到目前首波僅開放印尼移工，而多數仲介皆會朝向移工完整施打疫苗進行準備，因此最終積分相同情形會很多，雇主家庭還是只能靠抽籤決定引進順序，質疑積分制意義何在，也讓雇主團體覺得「一切都憑運氣」，因此希望政府能夠增設更多的檢疫床位，盡快解決缺工的問題。
至於勞動部要求雇主為移工投保50萬元醫療商業保險，此舉為移工健康著想，多數雇主和仲介都深表認同，但也有雇主反應既然是商業保險，且受益人為移工（受治療者）及其家屬，照理應由移工自身負擔而非由雇主負擔，這點希望勞動部能夠再多加考量。
目前，政府規劃首波引進1700床床位，產業及社福移工採等比例引進，但「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」質疑，在過去一年來的缺工下，產業從雇主家庭挖走大量人力，造成社福移工人力更加不足，這回引進卻是產業跟社福開放一樣數量，沒有規劃更多名額給家庭類雇主，質疑勞動部的思維以經濟為導向。我國社福人力高度仰賴印尼移工，但印尼移工去年12月4日起就被凍結，嚴重衝擊雇主家庭照顧需求，協會表示以目前的引進速度，雖然可以多少緩解缺工問題，但根本不夠補過去一年來所缺的看護人數。