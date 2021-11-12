移工重啟入境緩解缺工？仲介業者：並非馬上可以引進

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儘管現在已經宣布開放重新引進，但呂錫安強調，並不是開放了馬上有履歷表可以挑，因為印尼從去年12月4日凍結到現在，很多印尼和台灣仲介證照都過期了，而印尼仲介要到鄉下去招募人也要有招募許可函，要將這些過期的證件補好需要一定的作業時間，或是看印尼安保局是否會宣布讓印尼仲介的招募許可函自動展延或其他簡便措施。
本次引進移工預計將負擔比過去更高的費用，除了支付國內仲介登記費及介紹費（通常合稱仲介費，不得超過外籍移工一個月薪資）及服務費（每年2,000元），印尼仲介也多有向台灣雇主收取費用（選工費）的情況，因應地區及移工條件有所不同，約6000元至20,000元不等，有雇主則反映選工費甚至會飆到35,000元。此外，勞動部規定雇主需幫移工保入境醫療險，金額預計約1300塊左右，保險得理賠50萬，如果移工確診後費用超過50萬，多餘部分則會由勞動部就業安定基金支出。集中檢疫加自主健康管理共21天住宿部分，一天費用1500元，政府補助750元，其餘750元由雇主出。
呂錫安表示，本次開放以印尼為主，但印尼仲介額外向台灣雇主收取費用是多年來的現象，讓許多雇主苦不堪言，台灣仲介有時也因此被誤會「有抽成」而喊冤，但勞動部一直不願意正視這個問題。他說，目前由於台灣的外交困境，開拓其他移工來源國有困難，政府原本有考慮緬甸，但緬甸發生政變、政局不穩實在不太適合；之前有說要引進印度移工，但目前也尚未看到進展。此外，就算真的開拓新的來源國，3年內也無法取代印尼的角色，現在超過7成的看護移工仰賴印尼勞工，這是當前的現實，呼籲勞動部須正視此問題。