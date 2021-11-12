不容防疫有破口　移民署向北海岸港區漁工宣導防疫

《四方報》報導，國內本土病例維持+0，國外疫情仍未見控制，為強化外籍漁工防疫作為，移民署北區事務大隊新北市服務站於11月12日前往北海岸為來自印尼、越南及菲律賓約100名返港進行整補作業的漁工朋友宣導相關防疫措施。
記者李芷涵/綜合報導
2021-11-12 18:34:35
為了讓外籍漁工防疫訊息不漏接，移民署北區事務大隊新北市服務站聯合金山區警察分局共同於野柳漁港港區內協助外籍漁工下載「LINE@移點通」，以利外籍漁工以印尼、越南及英語等母語接收相關防疫新訊息；同時為防止非洲豬瘟疫情，向外籍漁工朋友呼籲「不要自國外攜帶肉類產品入境」、「不要自國外網購肉類產品寄送臺灣」和「不要到國外畜牧場所參觀」。
防疫不容許有破口，移民署新北市服務站持續向外籍漁工宣導「外來人口安心採檢防疫專案」，該專案採取「不收費、不通報、不查處」原則，無論是合法、失聯移工或逾期停（居）留之外來人口，鼓勵具疑似症狀的外來人口出面篩檢，期間不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。
新北市服務站林振智主任呼籲，國內疫情漸趨穩定，各項防疫措施滾動式鬆綁，但國外疫情仍屬嚴峻，請外籍漁工朋友們一定要落實「勤洗手，戴口罩」等防疫規定，若有身體不適或與確診個案接觸狀況者，洽詢電話可撥打1955移工專線。