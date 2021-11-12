雇主申請移工入境該注意哪些事？這些觸法行為請避免

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首先，雇主需至入出國移工機場關懷服務網站登錄入境移工基本資料，並上傳移工 COVID-19 疫苗施打證明，系統將依據移工完整接種疫苗、移工來源國疫情確診狀況（目前只開放印尼）進行評比，產業類移工還要再看日後住宿地點環境給予不同分數，積分越高越優先入境，積分相同者，則以簽證日期先後順序而定，簽證日期相同者，採抽籤方式。
移工取得來臺簽證後，產業移工及機構類社福移工之雇主須辦理移工居住地點事前查核，由當地勞動機關針對住宿使用空間、住宿房間類型及人數等進行查核，居住地點應符合雇主指引及外國人生活照顧服務計畫書規定。查核完畢後，即可至入出國移工機場關懷服務網上傳相關證明，申請移工入境。家庭看護工及家庭幫傭之雇主則無須查核居住地點。
注意！移工居住地點事前查核不合格者，將無法引進移工；若雇主未確實填寫檢查表或填寫不實，則依就業服務法相關規定，處罰鍰及廢止聘僱移工名額。若仲介公司填寫不實，也依就業服務法相關規定，處罰鍰及停業處分。
移工入境後檢疫及PCR費用：
移工需於機場入境時及檢疫結束前各辦理1次PCR篩檢，自主健康管理期間也須辦理1次快篩。
針對檢疫費用及自主健康管理入住指定地點費用，家庭類及機構類移工將由雇主負擔，勞動部將定額補助每人每日新臺幣750元；產業類移工則由雇主負擔。檢疫後之PCR費用由政府負擔，入住指定地點或自行選擇其他防疫旅宿居家檢疫者，檢疫費用由政府支應，但檢驗人員前往防疫旅宿衍生之其他費用，由雇主負擔。自主健康管理期間快篩費用若續住集中檢疫所，則由政府支應；入住指定地點者則由雇主負擔。 前往自主健康管理指定地點之交通費用，家庭類移工由政府安排及支應；產業類移工則由雇主自行安排及負擔費用。
自主健康管理期間，雇主需給付薪資：
自主健康管理期間續住集中檢疫所，為雇主同意專案引進的條件之 一，移工雖無出勤給付勞務，仍應屬依勞動契約約定，照付工資。 如未履行給付工資，產業類雇主將以違反勞動基準法第22條第2項規定、家庭類雇主將以違反雇主聘僱外國人許可及管理辦法第43條第4項工資未全額給付規定論處。
雇主需幫移工保商業醫療保險，不得從移工薪資中代扣：
勞動部表示，金管會配合移工專案引進，已促請保險業者開發相關醫療保險商品，預定於11月底上市，勞動部將配合指揮中心政策及保險商品上市日期，另行指定日期，要求雇主為移工加保醫療保險，保險期間為移工入境日起30日，保險給付額度為新臺幣50萬元，以支應境外移入確診時之隔離醫療費用。雇主應於移工入境前，購買好保險，並於移工入境前上傳已投保之證明文件至入出國移工機場關懷服務網站。
雇主聘僱人數4人以下者，由移工擔任要保人及被保險人，並出具委任書授權雇主代理投保，由雇主全額無償墊付保費並放棄保費請求權。雇主聘僱人數5人以上者，由雇主擔任投保單位，移工擔任被保險人，雇主為移工購買團體保險並負擔保費。此外，雇主應全額無償墊付保費並放棄保費請求權，不得向移工請求償還或不得以工資抵扣。如雇主直接自工資扣除，將涉違反就業服務法第57條第9款與雇主聘僱外國人 許可及管理辦法第43條規定，可處以罰鍰6萬至30萬元，並廢止許可。