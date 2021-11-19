台鐵作為不知所云？太魯閣號受害家屬傷口頻遭灑鹽

我是廣告 請繼續往下閱讀
太魯閣事件發生後隔日，行政院宣布全國降半旗哀悼，賠償也創下國內海陸空事故理賠金額紀錄。但千金萬金喚不回寶貴人命，台鐵當局對家屬的「關懷」和交通部的事後處理更是頻頻「凸槌」，王薇君說：「實在無法對台鐵或中央有任何期待。」
8月23日，在國家運輸安全委員會舉辦的「台鐵太魯閣出軌事實資料報告說明會」的記者會後，王薇君提到，台鐵派來的關懷人員，和家屬「關懷」的內容居然是「要不要和解？」卻對面家屬的疑問，以「會回去討論」、「這我無法回答」做為回應，甚至一名8歲女童的母親在台鐵關懷群組代為發言，卻遭回覆「你不是傷者」，還有關懷人員和家屬說賠償金要借錢、利息很高等等，「為什麼要跟家屬講這些？」
太魯閣的眼淚於要求要與行政院長蘇貞昌會面，王薇君當時向蘇喊話，「如果院長願意聽聽受害家屬的聲音，你會知道很多事情。」然而，時至今日，社會大眾依舊在等運安會最終的分析報告，台鐵是否對家屬盡到照顧關懷責任？王薇君痛批：「什麼都沒有！」
交通部陳情卻遭拒門在外 王薇君心疼：家屬很偉大
王薇君指出，由於5月中國內疫情爆發，因此家屬強忍著傷痛靜靜等待，直至7月19日才赴交通部門前陳情，換得的不是道歉或說明，而是將家屬格擋在部外的層層拒馬。
在家屬的「三催四請」下，中央在7月31日召開第二次家屬懇談會，交通部長王國材也親自出席，並向家屬致歉，「但讓人咋舌的是，會前簽到簿上寫的不是出席家屬的名字，而是罹難者名單。」
「我真的覺得這些持續願意站出來的家屬很偉大，他們每次出來講一次就被撕裂一次傷口。」王薇君指出，家屬大可以拿了賠償金、簽了和解同意書就不管了，因為親人再也回不來了，但他們依然希望這次事件能讓中央、台鐵痛定思痛，避免意外再次發生，「可是我們現在真的對他們（台鐵）不抱持任何期待。」
要求家屬5天內回應和解 律師陳孟秀：真的看不懂
10月27日，台鐵在受害家屬Line群組中上傳最新版本的和解書，要求家屬在11月1日前回覆，此舉再次引爆家屬怒火。王薇君痛批，「我們要資料、問調查狀況、要回應，甚至連召開懇談會都要一直等，結果現在台鐵卻急著跟家屬要和解書，我們連內容都沒有看過，短短幾天就要我們回覆，但當我們要求台鐵負責的時候，台鐵在哪？」
台鐵局幾乎每日都會更新官網「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區，對外公告目前處理進度，雖然更新頻繁，但卻與事實完全不符。台鐵局於10月27日提供家屬和解書，但也在同日於專區上公告「本局所屬員工已藉由和解協議書與家屬達成和解，且家屬事後無從對本局及所屬員工主張權利或提起訴訟」，家屬團體委任律師陳孟秀反駁，「根本幾乎一半的家屬都沒有簽署和解書。」
陳孟秀說，就算是一般的民事和解，也不會是單方面要求對方簽署自己的版本，台鐵對家屬不聞不問，現在又採高姿態要家屬接受他們的版本，「真的是看不懂台鐵想幹嘛！」
花蓮地檢署於8月19日，以過失致死、偽造文書等罪嫌，起訴台鐵局花蓮工務段潘姓主辦工程司、台鐵花蓮工務段施工室熊姓主任、工務段戴姓段長和林姓副段長。陳孟秀表示，台鐵本身都被起訴，運安會的報告也明確指出台鐵應付部分責任，「台鐵自己就是肇事當事人，為什麼可以由他提出和解？」
0402台鐵太魯閣號事故至今已滿7個月，中間歷經本土疫情爆發與機師隔離問題、疫苗等國內大事，但對於受害家屬來說，傷口還在發燙，太魯閣事故「風平浪未靜」，陳孟秀透露，家屬們對於中央、台鐵處理方式不願再隱忍，將於本月（11月）採取新一波法律行動。
認同關懷員需檢討 副局長馮輝昇坦言：台鐵不具關懷專業
關於關懷員頻頻惹火家屬，台鐵副局長馮輝昇接受《NOWnews今日新聞》記者詢問也坦言：「的確有部分關懷員處理態度不那麼積極主動，用詞也比較冷漠，但也是因為台鐵不具備關懷專業。」
「我們也理解家屬認為台鐵是加害人之一，為什麼又來談關懷和解？」馮輝昇解釋，台鐵在和解上會尊重家屬意見和維護他們的權益，而在關懷上是台鐵應盡的責任，目前也請衛福部心口司、法務部犯保協會、教育部輔諮中心等專業單位協助訓練共86位關懷員，並且讓資料互相對接，在關懷狀況上互相溝通，協助台鐵做好關懷工作，「希望讓家屬感受到台鐵的誠意，溝通上能夠更順利。」
而針對處理上的不效率，馮輝昇表示，他了解家屬覺得和台鐵溝通很沒有效率，或是沒有進展，但台鐵使用的是中央經費，一定要遵守行政程序與法規規定，會持續努力溝通，盡量拉高層級，直接處理。