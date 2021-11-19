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台鐵作為不知所云？太魯閣號受害家屬傷口頻遭灑鹽

▲今（2021）年4月2日，台鐵第408次太魯閣號列車的巨響帶走了49條人命、造成247人輕重傷，更拉出台鐵長年來累積的沉痾。（圖／NOWnews資料照）
▲今（2021）年4月2日，台鐵第408次太魯閣號列車的巨響帶走了49條人命、造成247人輕重傷，更拉出台鐵長年來累積的沉痾。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2021-11-19 17:00:00｜2021-11-19 17:58:50

今（2021）年4月2日，台鐵第408次太魯閣號列車的一聲巨響，帶走了49條人命、造成247人輕重傷，更拉出台鐵長年來累積的沉痾，台鐵究竟該如何改革是個長久的議題，但針對此事故台鐵、中央的後續處理方式，卻像在對承受喪親之痛的家屬傷口上灑鹽，受害家屬自救團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君接受《NOWnews今日新聞》採訪時，也數次沈痛直呼「（台鐵）到底在幹什麼啊！」為受害家屬感到不值。

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不在意或疏失？台鐵、中央對待家屬頻「凸槌」

太魯閣事件發生後隔日，行政院宣布全國降半旗哀悼，賠償也創下國內海陸空事故理賠金額紀錄。但千金萬金喚不回寶貴人命，台鐵當局對家屬的「關懷」和交通部的事後處理更是頻頻「凸槌」，王薇君說：「實在無法對台鐵或中央有任何期待。」

8月23日，在國家運輸安全委員會舉辦的「台鐵太魯閣出軌事實資料報告說明會」的記者會後，王薇君提到，台鐵派來的關懷人員，和家屬「關懷」的內容居然是「要不要和解？」卻對面家屬的疑問，以「會回去討論」、「這我無法回答」做為回應，甚至一名8歲女童的母親在台鐵關懷群組代為發言，卻遭回覆「你不是傷者」，還有關懷人員和家屬說賠償金要借錢、利息很高等等，「為什麼要跟家屬講這些？」

▲事故罹難家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君也現身現場，並指出台鐵的後續處理一點都不積極。（圖／記者王嘉宏攝,2021,08,23）
▲太魯閣的眼淚於當日即要求要與行政院長蘇貞昌會面，王薇君當時便向蘇喊話，「如果院長願意聽聽受害家屬的聲音，你會知道很多事情」。（圖／NOWnews資料照）
太魯閣的眼淚於要求要與行政院長蘇貞昌會面，王薇君當時向蘇喊話，「如果院長願意聽聽受害家屬的聲音，你會知道很多事情。」然而，時至今日，社會大眾依舊在等運安會最終的分析報告，台鐵是否對家屬盡到照顧關懷責任？王薇君痛批：「什麼都沒有！」

交通部陳情卻遭拒門在外　王薇君心疼：家屬很偉大

王薇君指出，由於5月中國內疫情爆發，因此家屬強忍著傷痛靜靜等待，直至7月19日才赴交通部門前陳情，換得的不是道歉或說明，而是將家屬格擋在部外的層層拒馬。

在家屬的「三催四請」下，中央在7月31日召開第二次家屬懇談會，交通部長王國材也親自出席，並向家屬致歉，「但讓人咋舌的是，會前簽到簿上寫的不是出席家屬的名字，而是罹難者名單。」

「我真的覺得這些持續願意站出來的家屬很偉大，他們每次出來講一次就被撕裂一次傷口。」王薇君指出，家屬大可以拿了賠償金、簽了和解同意書就不管了，因為親人再也回不來了，但他們依然希望這次事件能讓中央、台鐵痛定思痛，避免意外再次發生，「可是我們現在真的對他們（台鐵）不抱持任何期待。」

▲台鐵發生太魯閣號事故，第七節車廂即將拖離隧道。（圖／記者林柏年攝）
▲王薇君指出，家屬依然希望這次事件能讓中央、台鐵痛定思痛，避免意外再次發生。圖為事故現場搶救資料照。（圖／NOWnews資料照）
要求家屬5天內回應和解　律師陳孟秀：真的看不懂

10月27日，台鐵在受害家屬Line群組中上傳最新版本的和解書，要求家屬在11月1日前回覆，此舉再次引爆家屬怒火。王薇君痛批，「我們要資料、問調查狀況、要回應，甚至連召開懇談會都要一直等，結果現在台鐵卻急著跟家屬要和解書，我們連內容都沒有看過，短短幾天就要我們回覆，但當我們要求台鐵負責的時候，台鐵在哪？」

台鐵局幾乎每日都會更新官網「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區，對外公告目前處理進度，雖然更新頻繁，但卻與事實完全不符。台鐵局於10月27日提供家屬和解書，但也在同日於專區上公告「本局所屬員工已藉由和解協議書與家屬達成和解，且家屬事後無從對本局及所屬員工主張權利或提起訴訟」，家屬團體委任律師陳孟秀反駁，「根本幾乎一半的家屬都沒有簽署和解書。」

▲台鐵局在「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區上公告以和家屬達成和解，但幾乎一半的家屬均未簽署和解書。（圖／翻攝自台鐵局官網）
▲台鐵局在「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區上公告以和家屬達成和解，但幾乎一半的家屬均未簽署和解書。（圖／翻攝自台鐵局官網）
陳孟秀說，就算是一般的民事和解，也不會是單方面要求對方簽署自己的版本，台鐵對家屬不聞不問，現在又採高姿態要家屬接受他們的版本，「真的是看不懂台鐵想幹嘛！」

花蓮地檢署於8月19日，以過失致死、偽造文書等罪嫌，起訴台鐵局花蓮工務段潘姓主辦工程司、台鐵花蓮工務段施工室熊姓主任、工務段戴姓段長和林姓副段長。陳孟秀表示，台鐵本身都被起訴，運安會的報告也明確指出台鐵應付部分責任，「台鐵自己就是肇事當事人，為什麼可以由他提出和解？」

0402台鐵太魯閣號事故至今已滿7個月，中間歷經本土疫情爆發與機師隔離問題、疫苗等國內大事，但對於受害家屬來說，傷口還在發燙，太魯閣事故「風平浪未靜」，陳孟秀透露，家屬們對於中央、台鐵處理方式不願再隱忍，將於本月（11月）採取新一波法律行動。

▲陳孟秀也直言，此事故沒有運氣問題，「如果不是任何一個環節，沒有做到『努力』，家屬今天不用承擔這樣的痛。」。（圖／記者王嘉宏攝,202108.23）
▲陳孟秀指出，「台鐵自己就是肇事當事人，為什麼可以由它提出和解？」。圖為資料照。（圖／NOWnews資料照）
認同關懷員需檢討　副局長馮輝昇坦言：台鐵不具關懷專業

關於關懷員頻頻惹火家屬，台鐵副局長馮輝昇接受《NOWnews今日新聞》記者詢問也坦言：「的確有部分關懷員處理態度不那麼積極主動，用詞也比較冷漠，但也是因為台鐵不具備關懷專業。」

「我們也理解家屬認為台鐵是加害人之一，為什麼又來談關懷和解？」馮輝昇解釋，台鐵在和解上會尊重家屬意見和維護他們的權益，而在關懷上是台鐵應盡的責任，目前也請衛福部心口司、法務部犯保協會、教育部輔諮中心等專業單位協助訓練共86位關懷員，並且讓資料互相對接，在關懷狀況上互相溝通，協助台鐵做好關懷工作，「希望讓家屬感受到台鐵的誠意，溝通上能夠更順利。」

而針對處理上的不效率，馮輝昇表示，他了解家屬覺得和台鐵溝通很沒有效率，或是沒有進展，但台鐵使用的是中央經費，一定要遵守行政程序與法規規定，會持續努力溝通，盡量拉高層級，直接處理。



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