宋仲基回歸《Running Man》有譜 哈哈助攻「捍衛到底」
南韓人氣節目《Running Man》（簡稱RM）推出外傳《Running Man向前衝》，由老班底金鍾國、Haha、池錫辰當家，眾人計畫要做出「在Running Man上看不到的事情」，首集內容中，大家回到RM錄第一集的地方，哈哈想到初代主持人宋仲基，建議邀請他回歸上節目，未料池錫辰心直口快：「他現在太大牌了..」一番話讓搭檔捏把冷汗。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-11-12 19:04:43
《Running Man》播出至今超過10年，是K-POP迷熱愛的節目之一，男神宋仲基曾是第一代主持人，但他主持到第41集時，就以專注演員工作為由，卸下主持棒，爾後曾以嘉賓身分，在66、283集中現身。
《Running Man向前衝》首集回到RM錄製第一集的地點，回首記憶，哈哈表示當天下著雨，各方面進行都不順利，「當時還不確定節目能不能繼續做下去呢」，池錫辰也說自第一集出糗後，就曾考慮該不該繼續主持，金鍾國就自爆，當年曾背著他，與別人取笑池錫辰。
大家聊到過往回憶，池錫辰就提議未來可以找宋智孝、全昭旻、劉在錫上節目，哈哈提議：「我們是不是應該邀請宋仲基？」池錫辰立即反應：「仲基的話....他現在變得太大牌了。」金鍾國糾正他：「哥你不要這樣說話！」哈哈附和：「他加入節目的時候就很紅了好嗎！」池錫辰才馬上改口道歉，表示：「對不起，我剛剛口氣不太對，我是指他變更有名了，我說完就發現自己說錯話了！」
《Running Man向前衝》為Disney+首部推出的南韓綜藝節目，除了金鍾國、Haha、池錫辰，宋智孝和梁世燦也將出演節目，該節目總數14集，11月12日起可至Disney+收看。