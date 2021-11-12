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海神惡少爸媽輪番道歉　作家拋反思：養不教真是父之過？

▲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡少打至重傷，如今3位惡少的家長都出面道歉了。而《閱讀人》創辦人鄭俊德就拋出反思，「養不教真的是父之過嗎？」（圖／民眾提供）
▲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡少打至重傷，如今3位惡少的家長都出面道歉了。而《閱讀人》創辦人鄭俊德就拋出反思，「養不教真的是父之過嗎？」（圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2021-11-12 19:34:43

宋姓男大生因車輛擦撞糾紛，當街被瑪莎拉蒂3名惡少打到腦出血昏迷，案情引發民眾激憤，3位惡少的家長如今已悉數出面道歉，其中下手最重的張男父母更是在鏡頭前下跪。隨著對於嫌犯家長的肉搜、不滿情緒高漲，社會也有出現不同的看法。《閱讀人》創辦人鄭俊德就拋出反思，「養不教真的是父之過嗎？」認為該負責的是犯罪者本身，大眾除了發洩情緒，也應想想其他更正面的事情。

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主嫌張男父親經營的食品廠「百桂食品」，如今暫停營業，據稱由於網友怒火不止，最壞打算可能要把公司直接收起來。而今日出面道歉的李男父母，則稱自己是「負」二代，強調家裡並不富裕，且小孩很早就離家，也是看到電視報導才知道發生大事。

▲百桂食品的Google評論遭網友狂刷一星負評。（圖／翻攝自Google）
▲百桂食品的Google評論遭網友狂刷一星負評。（圖／翻攝自Google）
對於網友針對嫌犯家長的肉搜和抵制，《閱讀人》創辦人鄭俊德在臉書發文表示，「近期台中的富二代車禍傷害案，原本是一個小車禍的事故，卻演變成極其嚴重的傷害案。依舊昏迷中的年輕大學生，讓人不捨，也帶來更多民眾對案件後續的關心以及富二代家庭背景的肉搜。這時，透過記者的採訪，富二代的家庭被一一揭露，到底實情是否如記者會所呈現或是被刻意剪輯，我們非當事人或是身在現場真的很難定奪。」

鄭俊德指出，「但我思考的是，養不教真的是父之過嗎？孩子的品格教育的確原生家庭有極其重要的影響，但想想我們的孩童時期，多數雙薪家庭應該也是很難兼顧品格，父母忙於事業只為養家，多數教育的責任則是委託給學校或是補習班。」

鄭俊德強調，「孩子的品格影響該是誰來影響，父母的確無法推諉，校園的影響也極其重要，孩子長大後也該為自己人生負責。」

鄭俊德認為，「沈默的多數或習慣以攻擊性詞彙留言的酸民，也是影響我們孩子極其重要的關鍵。當攻擊性言語與負能量詞彙習以為常出現在生活大大小小層面，且當人們對於他人受傷害的感受以戲謔的留言回饋時，這些都在教育著滑著手機瀏覽的下一代。」

鄭俊德呼籲，「或許，我們在憐恤被攻擊的孩子，責難那些涉及犯罪的富二代時，可以想想除了用情緒性的文字繼續去肉搜或是責難，我們還可以為這個社會以及未來的孩子做些什麼？當你幫助其他孩子時，其實就等於在幫助你的孩子未來可以進入一個善良的世界。」

鄭俊德最後結論，「犯罪者有犯罪者的責任，我們只能相信民主體制下的法律能帶來公正。犯罪者的父母，也有該承擔的社會壓力與後續賠償彌補責任，但該負責的還是犯罪者本身。想想我們可以做些什麼？可以比發洩情緒更能帶來正面的事」。（編輯：倪浩軒）

【本文獲「閱讀人」臉書粉專授權報導】

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